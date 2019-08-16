Son Dakika Haberleri: Amerika kıtasında bu yıl 514 göçmen öldü
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Amerika kıtasında bu yıl 514 göçmen öldü

1 saat önce

Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Joel Millman, Amerika kıtasında yıl başından 14 Ağustos'a kadar 514 göçmenin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Amerika kıtasında bu yıl 514 göçmen öldü, System.String[]
Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Joel Millman, Amerika kıtasında yıl başından 14 Ağustos'a kadar 514 göçmenin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:27 
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