Amerika kıtasında bu yıl 514 göçmen öldü
1 saat önce
Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Joel Millman, Amerika kıtasında yıl başından 14 Ağustos'a kadar 514 göçmenin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Joel Millman, Amerika kıtasında yıl başından 14 Ağustos'a kadar 514 göçmenin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:27
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