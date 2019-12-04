Son Dakika Haberleri: Amerika kıtasındaki 15 ülkeden Venezuela lideri Maduro ve müttefiklerine seyahat yasağı
Son Dakika Dünya Amerika kıtasındaki 15 ülkeden Venezuela lideri Maduro ve müttefiklerine seyahat yasağı - Son Dakika Dünya

Amerika kıtasındaki 15 ülkeden Venezuela lideri Maduro ve müttefiklerine seyahat yasağı

6 saat önce

Amerika kıtasındaki 15 ülke, aralarında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun bulunduğu 29 kişiye kendi ülke sınırları içerisine girme yasağı kararı aldı. Bu diplomatik girişimle başta ABD olmak üzere birçok Güney Amerikalı ülke Maduro yönetimini istifaya zorlamayı amaçlanıyor

Amerika kıtasındaki 15 ülkeden Venezuela lideri Maduro ve müttefiklerine seyahat yasağı, System.String[]

Amerika kıtasındaki 15 ülke, aralarında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun bulunduğu 29 kişiye kendi ülke sınırları içerisine girme yasağı kararı aldı. Bu diplomatik girişimle başta ABD olmak üzere birçok Güney Amerikalı ülke Maduro yönetimini istifaya zorlamayı amaçlanıyor


"Amerika Ülkeleri Arasında Karşılıklı Yardımlaşma" (TIAR) anlaşmasının imzacıları olan ABD'den, Brezilya'dan, Arjantin'den ve birçok Latin Amerika ülkelerinden temsilciler, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki zirveye katıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Nicolas Maduro, Kolombiya, Venezuela, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:58 
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