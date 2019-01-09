Amerika Konsolosluğu'ndaki Şüpheli Paket Boş Çıktı

Sarıyer'de bulunan Amerika Konsolosluğu çalışanına gelen bir kargo paniğe neden oldu.

Sarıyer'de bulunan Amerika Konsolosluğu çalışanına gelen bir kargo paniğe neden oldu. Şüpheli olarak değerlendirilen kargonun sahibine ulaşılmasıyla yaşanan kısa süreli panik sona erdi.



Sarıyer'de bulunan Amerika Konsolosluğuna şüpheli bir kargo gelmesi üzerine ekipler harekete geçti. Konsolosluk çalışanlarının kargoyu şüpheli görmesi üzerine kısa süre içerisinde olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kargoyu incelemek için Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri Amerika Konsolosluğuna geldi. Yapılan incelemelerde kargonun bugün izinli olan bir konsolosluk çalışanına geldiği tespit edildi.



İncelemelerin tamamlanmasının ardından ekipler normale döndü. - İSTANBUL

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