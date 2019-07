Amerika'nın ilk Türk belediye başkanından iş dünyasına çağrı

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Chatham bölgesi Belediye Başkanı Tayfun Selen, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin iş dünyasına Amerika'da önemli destekler verdiğini belirterek, "Amerikan ekonomisi hiç olmadığı kadar güçlü, faiz yüzde 2,5... 100 dolar borç alıyorsanız 102,5 dolar şeklinde geri ödüyorsunuz. Trump fırsatını muhakkak kullanın. İş insanlarımızı doğru stratejilerle Amerika'ya yatırım yapmaya davet ediyorum. Bakın, lütfen bu fırsatı değerlendirin." dedi.

Selen, Türk-Amerikan İş Adamları Derneğinin (TABA-AmCham) düzenlediği toplantıda 23 yıllık ABD gözlemlerini anlatırken, Malatya Arapgirli olduğunu ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) mimarlık bölümünü bitirdiğini söyledi.

ABD'ye 1996'da gittiğini ve ülkede daha ilk gününde gördüklerinden çok etkilendiğini ifade eden Selen, şöyle konuştu:

"New York'ta havaalanından beni aldılar. Manhattan'dan geçerken o binalara bakıyorum. New Jersey'e giderken Hudson Nehri'ni geçerken Lincoln Tüneli'ne geldik. Upuzun bir tünel... Git git bitmiyor. 1,5-2 mil, aklımdan geçti. Bu tüneli acaba kaça mal ettiler, bu kadar büyük yatırım nasıl oluyor?

Şeritleri sayıyorum. 6 şerit, öbür yoldan 9 şerit diye... O zamanlar burada bir E-5 vardı E-6'yı da yeni yapıyorlardı. Orada arabalar büyük, yollar büyük, binalar büyük... Havaalanı muhteşem büyük. Her şey görkemli, büyük... Yemeğe götürdüler beni. Biz normalde burada 3 kişi bir yere oturduğumuzda ortaya bir şeyler söyleriz ya... Ondan tam 3 tane geldi. Porsiyonlar da kocaman... Bir de mimarlıktan biliyorum, 1 inç 2,5 santimetredir. Amerika'da da ölçü birimi inç olunca dedim ki Amerika 2,5 kat büyük yaratılmış. O günü hiç unutmuyorum."

"Başladığım bir işi bitirebildiğimi öğrendim"

Tayfun Selen, New Jersey'e vardıktan sonra benzin istasyonunda pompacılık yaptığını ve 8 ay sonra bir mimarlık ofisinde çizim elemanı olarak işe girdiğini anlattı. Yabancı dili çok az olmasına karşın İTÜ'de edindiği AutoCAD ileri çizim becerileri sayesinde iş bulabildiğini belirten Selen, iş yerindeki herkese AutoCAD'de çizim yapmayı öğrettiğini söyledi.

O şirkette 6 yıl kaldığını aktaran Selen, şirketin kendisine Green Card konusunda sponsor olduğunu ve bu şekilde de ABD vatandaşlığı almayı başardığını kaydetti.

Selen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Amerika'ya vardığım günden 12 sene sonra, yine bir kasım ayında Amerikan vatandaşı oldum. Daha sonra mimarlıktan ziyade iş idaresi, süreç geliştirme ve finans uzmanlığı konularına merak sardım. Daha sonra yeminli hesap uzmanı oldum. Mimarlık neresi orası neresi? Hayat sizi bambaşka yollara götürüyor. 2012'de master'ımı bitirdim. Master'ı 2 senede bitirebilirsiniz ama ben 7 senede bitirdim. Hep çalıştığım için her dönemde bir ders alabildim. Oradaki tecrübem şu oldu; hiç olmazsa başladığım bir işi bitirebildiğimi öğrendim. 7 sene de olsa okulu bitirdim. Burada da 4 senelik mimarlığı 6 senede bitirmiştim. O bana moral verdi sonraki hayatım için..."

"Vergilere sinirlendim Cumhuriyetçi Parti'ye geçtim"

Chatham Bölgesi Belediye Başkanı Selen, 2008'de yaşadığı Chatham'ın belediyesine sık sık giderek meclis toplantılarını takip ettiğini, bir gün belediye başkanına "Gönüllü bir şeyler yapmak istiyorum, bana bir görev verin" dediğini aktardı.

Dönemin belediye başkanının da bir süre sonra kendisinden öz geçmiş istediğini ifade eden Selen, şöyle devam etti:

"Başkan, birkaç hafta sonra beni aradı, evine davet etti. İmar komisyonunda bir boşluk olduğunu söyledi. 'İster misin' dedi. 'İsterim' dedim. Sonra komisyona girdim. Orada 5 sene imar komisyonu üyeliği yaptım. O bana insanlarla tanışma imkanı verdi. Bir network oluşturdum. 2014 senesine kadar Demokrat Parti üyesiydim. 2014'te para kazanmaya da başladık az çok. Diyordum ki, 'yahu ben niye bu kadar çok vergi veriyorum devlete?' Bin dolar para alıyoruz diyelim, 400 doları devlete gidiyordu. Vergilere sinirlendim Cumhuriyetçi Parti'ye geçtim."

Amerika'daki siyasi yapı hakkında bilgi veren Selen, Demokrat Parti'nin, sosyal yardımları çok daha ön planda tutarak yüksek vergide sakınca görmediğini, Cumhuriyetçi Parti'nin ise daha bireysel kalkınma odaklı olduğunu söyledi.

Selen, 2014'te Cumhuriyetçi Parti'nin ilçe yönetimine girdiğini, 2015'te ilçe başkanı, 2016'da belediye meclis üyesi, 2019'da da belediye başkanı olduğunu bildirdi.

"Amerika'yı büyük yapan başarmaya imkan sağlayan ortamı"

Tayfun Selen, şunları kaydetti:

"Amerika'ya vardığım o ilk günkü gördüğüm görkem, o ihtişam değilmiş Amerika'nın büyüklüğü... Amerika'nın büyüklüğü, meğerse insanlarına verdiği fırsat özgürlüğü ve eşitlikmiş. Onu öğrendim. Çünkü bana Amerika sahip çıktı, Chatham sahip çıktı. Bu politika olsun, profesyonel kariyerim olsun hiçbir zaman Türk kimliğimi gizlemedim. Aksine Türk kimliğimi promote ettim, öne çıkardım. İşte Amerika'da bu mümkün. Dünyanın neresinden gelirsen gel, Uganda'dan gel, Almanya'dan gelmiş olun. Ten rengi, dini, mezhebi hiç önemli değil. Başarabiliyorsun. İşte bu fırsat özgürlüğü, başarmaya imkan sağlayan ortam Amerika'yı büyük yapan... 'Fırsatlar ülkesi' diye onun için diyorlar."

Siyasi kariyerini hızla inşa etmesine karşın hayatında çok fazla şeyin değişmediğini ifade eden Selen, "Her sabah hanım yine bana çöpleri kapıya bırakmamı söylüyor, sorumluluklarım aynen devam ederken bir yandan da belediye hizmetlerinin aksamaması için yoğun mesai yapıyorum. Önce tebrik mesajları geldi 2-3 hafta, sonra bir baktım yığınla talep geliyor." şeklinde konuştu.

İş dünyasına çağrı

Chatham Bölgesi Belediye Başkanı Selen, Donald Trump yönetiminin tüm dünyadaki iş dünyasına büyük kolaylıklar sunduğunu belirterek, "Amerikan ekonomisi hiç olmadığı kadar güçlü, faiz yüzde 2,5... 100 dolar borç alıyorsanız 102,5 dolar şeklinde geri ödüyorsunuz. İşsizlik yüzde 3. Neredeyse hiç işsizlik yok. Ekonominin tüm çarkları dönüyor ülkede... Trump fırsatını muhakkak kullanın. İş insanlarımızı doğru stratejilerle Amerika'ya yatırım yapmaya davet ediyorum. Bakın, lütfen bu fırsatı değerlendirin." ifadelerini kullandı.

TABA-AmCham Başkanı Ali Osman Akat da onur konukları Selen'le bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

