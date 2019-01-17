Amerika'nın Kapıları Türk Markaları İçin Açılıyor

Medyafors Fuarcılık AŞ ve Türk Amerikan İş Adamları Derneği - Amerikan Ticaret Odası Türkiye (Taba-AmCham), Türk markalarının ABD pazarında daha fazla yer alabilmesi için iş birliğine gitti.

Medyafors Fuarcılık AŞ ve Türk Amerikan İş Adamları Derneği - Amerikan Ticaret Odası Türkiye (Taba-AmCham), Türk markalarının ABD pazarında daha fazla yer alabilmesi için iş birliğine gitti.



TABA-AmCham'dan yapılan açıklamaya göre, Türk ve Amerikan iş çevrelerine, ticaret, ekonomi, finansman, sanayi ve benzeri konularda görüş bildirmek, uygulamada yardımcı olmak, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla 1986 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş "kamu yararına hizmet" veren bir sivil toplum örgütü olan Taba-AmCham ile 1988 yılından beri fuarcılık konusunda öncü olan ve başarılarını organize ettiği birbirinden farklı fuarlarla kanıtlayan bir şirket olan Medyafors Fuarcılık iş birliği kararı aldı.



Sağlanan iş birliği kapsamında, Medyafors Fuarcılık AŞ'nin Türkiye satış temsilcisi olduğu Franchise Expo South, Franchise Expo Midwest, New York International Franchise Fuarı, Franchise Expo West Amerika fuarları ve bu yıl 17.si düzenlenecek Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı için tanıtım ve duyuru katkısı sağlanacak. Markaların yurt içi – yurt dışı potansiyel yatırımcılar ile buluşturulması çalışmaları yine bu iş birliği kapsamında yürütülecek.





"Türkiye'nin ABD pazarından aldığı pay yalnızca yüzde 0,5"



TABA-AmCham Genel Başkanı Ali Osman Akat konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Dünya pazarında yüzde 25 paya sahip olan ABD, Türk firmaları için çok büyük bir potansiyel taşıyor. Türkiye'nin ABD pazarından aldığı pay yalnızca yüzde 0,5. Bu oranı artırmak bizim elimizde, yeter ki firmalarımız doğru adımlar ve yönlendirmelerle pazara giriş yapsın." ifadelerini kullandı.



Akat, sadece ABD'de değil dünyada 117 ülkede varolan AmCham ağıyla, ulusal ve uluslararası alanda çok güçlü bir iş iletişim ağına sahip TABA-Amcham'in, Türkiye'nin fuarcılık konusunda öncü girişimi olan Medyafors Fuarcılık ile yaptığı iş birliği büyük önem taşıdığını kaydetti.



Üyeleri olan olmayan tüm firmalara söz konusu fuarlara katılmalarını öneren Akat, "Biz üyemiz olan olmayan tüm firmalara bu fuarlara katılmalarını ve ABD gibi dev bir pazarın kapılarını bizlerle aralamalarını öneriyoruz ve hatta ısrar ediyoruz." çağrısında bulundu.



"Türk markaları için avantajlı buluyorum"



Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Direktöru¨ Ferzan Erem Escobedo da, "ABD pazarında markasının ismini duyurmak ve bu büyük pazardan pay alabilecek adımları atmak Türk markaları için uzun ve kısa vadede büyük önem taşıyor.

Taba-AmCham'in pazar tecrübesi ve liderliğini ABD pazarına açılmak isteyen Türk markaları için çok avantajlı buluyorum." ifadelerini kullandı.



Atılan bu somut adımın Türk-Amerikan Franchise ekosisteminin gelişmesinde etkili olacağını aktaran Escobedo, "Ülkemizde büyüyen, bunu yurt dışına da taşımak isteyen markalarımız ve konseptlerini bu iş birliği ile Amerikalı Yatırımcılar, master franchise adayları ve girişimciler ile buluşturacağız.

Medyafors grup olarak yaptığımız çalışmalar ve bize değer katan iş birlikleri ile markaların yurt dışı açılımında da öncüyüz." dedi.

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