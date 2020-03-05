Amerika'nın New Jersey eyaletinde ilk koronavirus vakası onaylandı - NEW - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amerika'nın New Jersey eyaletinde ilk koronavirus vakası onaylandı - NEW - Son Dakika

Amerika'nın New Jersey eyaletinde ilk koronavirus vakası onaylandı - NEW

6 saat önce

Amerika'nın New Jersey eylatinde Fort Lee şehrinde oturan 32 yaşındaki hastada koronavirüs testi pozitif çıktı.

Amerika'nın New Jersey eylatinde Fort Lee şehrinde oturan 32 yaşındaki hastada koronavirüs testi pozitif çıktı. 32 yaşındaki adam New Jersey'de bulunan Hackensack Hastanesi'nde karantinaya alındı.

Amerika'nın New Jersey eyaletinde ilk koronavirus vakası onaylandı - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:59 Kaynak: AA
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