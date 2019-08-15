Son Dakika Haberleri: "Amerika'nın oyalama taktiği geçerli olmayacaktır"
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"Amerika'nın oyalama taktiği geçerli olmayacaktır"

15 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Henüz detaylandırılması gereken çok şey var. Güvenli bölge oluşturmak için Amerika'nın oyalama taktiği geçerli olmayacaktır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Henüz detaylandırılması gereken çok şey var. Güvenli bölge oluşturmak için Amerika'nın oyalama taktiği geçerli olmayacaktır. ABD'nin terör örgütü YPG'ye silah yardım devam ediyor" dedi.
(İHA)
Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
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