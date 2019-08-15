"Amerika'nın oyalama taktiği geçerli olmayacaktır"
15 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Henüz detaylandırılması gereken çok şey var. Güvenli bölge oluşturmak için Amerika'nın oyalama taktiği geçerli olmayacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, "Henüz detaylandırılması gereken çok şey var. Güvenli bölge oluşturmak için Amerika'nın oyalama taktiği geçerli olmayacaktır. ABD'nin terör örgütü YPG'ye silah yardım devam ediyor" dedi.
(İHA)
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