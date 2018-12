Amerika'nın Silahı ve Oyuncağı Olmak İstemiyoruz"

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası (SBKR) Başkanı Abdulaziz Temmo, terör örgütü PYD/PKK ile Kürdistan Demokratik Partisi'ne (KDP) ilişkin, "İki örgüt de Suriye Kürtlerinin başına beladır.

RAUF MALTAŞ - Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası (SBKR) Başkanı Abdulaziz Temmo, terör örgütü PYD/PKK ile Kürdistan Demokratik Partisi'ne (KDP) ilişkin, "İki örgüt de Suriye Kürtlerinin başına beladır. Suriyeli Kürtler olarak artık biz kendi kendimizi idare etmek istiyoruz. Amerika'nın elinde bir silah olarak kullanılıp, Amerika'nın oyuncağı olmak istemiyoruz." dedi.



Temmo, SBKR öncülüğünde Şanlıurfa'da gerçekleştirilen "Suriye Kürtleri Nereye?" başlıklı çalıştayın ardından, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Suriye'de çeşitli Kürt gruplar bulunduğunu belirten Temmo, bu grupların başında terör örgütü PYD/PKK ile KDP üyelerinin geldiğini söyledi.



Temmo, "her iki grubu da terör örgütü olarak kabul ettiklerini" ifade ederek, Suriye'ye örgütlerin vermiş olduğu zarardan bıkıp usandıklarını dile getirdi.



"Terör örgütü PKK ile KDP'nin Suriye'de ortak hareket ettiğini" savunan Temmo, şöyle devam etti:



"İki örgütte emirlerini dışarıdan alıyor, her iki örgütte buradan yönetilmiyor, dışarıdan yönetiliyor. İki örgütte Suriye Kürtlerinin başına beladır. Suriyeli Kürtler olarak artık biz kendi kendimizi idare etmek istiyoruz. Amerika'nın elinde bir silah olarak kullanılıp, Amerika'nın oyuncağı olmak istemiyoruz. Dışarıdan gelip birilerinin bizi yönetmesini istemiyoruz. Biz KDP'nin ve PKK'nın toplantılar düzenleyip bizim adımıza bir şeyler yapmasından, karar vermesinden razı değiliz. Bundan hoşlanmıyoruz ve bunu asla kabul etmiyoruz. Biz yüksek sesle bu terör örgütü PYD/PKK ile iş birliği yapanları istemiyoruz ve bunu da ilan ediyoruz. Suriye Kürtleri artık her türlü terör örgütünden kurtulmak istiyor, bizim kanımız üzerinden başkalarının kendi emellerini gerçekleştirmelerini istemiyoruz. Bizim kanımız üzerinden başka devletlere uşaklık yapmalarını istemiyoruz. Biz Suriye Kürtleri olarak kendi hakkımızı gözetip, koruyabiliriz, konuşabilir, söz sahibi olabiliriz."



"Fırat'ın doğusu milyonları rahatlatır"



Temmo, terör örgütü PYD/PKK zulmü nedeniyle dünyanın çeşitli bölgelerindeki birçok Kürdün ülkesini ve vatanını terk etmek zorunda kaldığına dikkati çekti.



Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonunun milyonlarca kişiye rahat bir nefes aldıracağını anlatan Temmo, şöyle konuştu:



"Bir milyondan fazla Suriyeli Kürt, PKK zulmünden kaçıp Avrupa'ya ve Türkiye'ye gitmiştir. İnanıyorum ki Türkiye'nin olası (Fırat'ın doğusu) operasyonu başarılı olacaktır. Türkiye çok kısa sürede burada netice alacaktır. Bu teröristlerin tamamı kaçacak ve milyonlarca insan artık rahat bir nefes alacak. Fırat'ın doğusunda yani PYD/PKK'nın kontrol ettiği alanlarda yaklaşık 3 milyon insan yaşıyor. Bunların bir kısmı Arap, bir kısmı Kürt, başarılı olacak operasyon sayesinde dışarıda olanlar da dahil milyonlarca Suriyeli rahat edecek ve özgürlüğüne kavuşacak."



"Suriye Peşmergeleri Kandil ve Barzani'ni adamıdır"



Suriyeli Peşmergelerin de terör örgütü PYD/PKK'ya karşı savaşmak istemediğini savunan Temmo, şunları kaydetti:



"Aslında Suriyeli değiller, bir kısmı 2012 yılında savaştan kaçan ve Barzani'nin silah altına aldığı gençlerden oluşuyor. Bunlar Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) silahlı gücü olarak da değerlendirildi. Bunlar bizim insanımız değil. Bunlara 'gelin burada terör örgütü ile mücadele edelim' dediğimizde 'Kandil izin vermiyor' dediler. Sen eğer Kandil'den izin almayı bekliyorsan demekki sen buranın insanı değilsin. Bu Peşmergeler, Irak Kürdistan'ı, Barzani'nin Peşmergeleri'dir. Bunlar eğer gerçekten Suriye'nin Peşmergeleri olmuş olsalardı namuslarını, izzetlerini, iffetlerini, topraklarını ve vatanlarını korumak için gelip PKK terör örgütüyle, DEAŞ terör örgütüyle savaşırlardı. Kendi topraklarını böyle peşkeş çekmezler, kaçmazlardı. Geri de gelmiyorlar çünkü biz biliyoruz ki bunlar Kandil ve Barzani'ni adamıdır."



"Kürt halkını piyon olarak düşünüyorlar"



Suriye'nin kuzeyindeki tampon bölge iddialarına da değinen Temmo, "Tampon bölge işi tamamen bir hayaldir, önüne gelen Kürt halkını bir piyon olarak düşünüyor, satranç taşı gibi kullanmaya çalışıyor. Kürtler üzerinden kendi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Barzani'nin Amerika ve PKK ile yaptığı bir oyundur, tutmayacaktır. Tampon kurma çabaları bir kandırmacadan ibarettir. Başarılı olamaz." dedi.



Temmo, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatını da desteklediklerini vurgulayarak,"Türkiye, Suriye'ye yönelik birinci harekatıyla ilgili bölgeyi terörden kurtardı. İkinci harekatıyla da bölgenin inşasını ve imarını sağladı. Birinci harekatla terör kazındı, ikincisiyle hem terör kazındı hem imar oldu. Üçüncüsünde de terörle mücadele devam edecek. İyi bir final olması için Suriye'nin tamamen bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşması lazım. Kısa vadede bölgeye yapılacak üçüncü operasyonla bölgenin terörden arındırılması ve güveniliğinin tesis edilmesi gündemdedir. " şeklinde konuştu.

