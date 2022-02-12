Üye Girişi
Amerika Türk Kadınlar Birliği, BM'de temsil edilecek - Son Dakika

Amerika Türk Kadınlar Birliği, BM'de temsil edilecek

12.02.2022 06:41
Amerika Türk Kadınlar Birliği, BM'de temsil edilecek

NEW Amerika Türk Kadınlar Birliği (ATKB) Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İletişim Bölümü'ne üye olarak kabul edildi.

NEW Amerika Türk Kadınlar Birliği (ATKB) Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İletişim Bölümü'ne üye olarak kabul edildi.

ABD'de kurulduğu 1958 yılından beri çalışmalarını sürdüren ATKB, BM Küresel İletişim Bölümü'ne üye olan 1500'den fazla sivil toplum örgütü arasında 4. Türk derneği olarak yerini aldı.

ATKB Başkanı Şermin Özçilingir, Türkevi'nde ATKB'nin BM'de temsil edilecek olması vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda, yaptığı konuşmada, "Amerika Türk Kadınlar Birliğimizin Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Bölümüne resmen üye olarak kabul edildiğini duyurmaktan çok mutluyuz, gururluyuz ve onur duyuyoruz." dedi.

Özçilingir, BM'de temsil edilecek olmalarının Amerika Türk Kadınlar Birliği'nin tarihinde yeni bir dönem olduğunu söyledi.

ABD'de Türk dili ve kültürünü yaşatmaya yönelik misyonlarını diğer kültürlerle de dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin güçlü ilişkiler kurarak sürdüreceklerini ifade eden Özçilingir, ilk olarak 21 Şubat BM Uluslararası Anadil Günü'nü desteklemek için bir program hazırladıklarını belirtti.

Özçilingir, ATKB'nin çalışmalarıyla BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine de destek vereceklerini sözlerine ekledi.

Resepsiyona Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Maslahat Güzarı Öncü Keçeli ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün yanı sıra Türk toplumu temsilcileri de katıldı.

YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, İletişim Bölümü, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amerika Türk Kadınlar Birliği, BM'de temsil edilecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:04 Benzeri bir olay görülmedi! Uğur Dündar'ın yayın yasağı bal mumu heykeliyle protesto edildi
00:56 Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Putin, Biden ile telefon görüşmesi yapacak
23:55 Sağlık Bakanı Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili imalı paylaşım
23:54 Güngören'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 4 yetkili gözaltına alındı
23:27 Ukrayna-Rusya krizi piyasalarda deprem etkisi yarattı! Altının gram fiyatı yükseldi
23:22 Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yapılan zamlar AK Parti'nin oy oranını etkiledi
23:07 Rusya-Ukrayna krizi tam gaz! ABD, savaş gemilerini harekete gönderdi
22:45 Savaş sesleri giderek yükseliyor! ABD, vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmesi için zaman verdi
22:20 Acun Ilıcalı'nın takımında işler kötüye gidiyor! Şota Arveladze çıldırma noktasına geldi
22:13 Küme düşme hattı yangın yeri! Gedson Fernandes göz kamaştırdı ama Rize'ye yetmedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 06:49:54. #1.12#
SON DAKİKA: Amerika Türk Kadınlar Birliği, BM'de temsil edilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement