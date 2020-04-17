Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsünün araştırması sonrası Siirtli vatandaşlar bakıra rağbet gösterdi - Son Dakika

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Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsünün araştırması sonrası Siirtli vatandaşlar bakıra rağbet gösterdi
6 saat önce
Siirt'te bakır ustası Fatih Bakırcı, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsünün araştırması sonrası korona virüsün bakır kaplarda 4 saatte etkisini kaybettiğini açıklamasının ardından vatandaşların bakır kaplara yoğun ilgi göstermeye başladığını söyledi.
Siirt'te bakır ustası Fatih Bakırcı, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsünün araştırması sonrası korona virüsün bakır kaplarda 4 saatte etkisini kaybettiğini açıklamasının ardından vatandaşların bakır kaplara yoğun ilgi göstermeye başladığını söyledi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele sıkı şekilde devam ederken vatandaşlar virüs barındırma oranı en düşük olan ürünlere yönelmeye başladı. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan araştırma korona virüsü bakır kaplarda 4 saatte etkisini kaybettiğini ortaya çıkardı. Yapılan araştırmanın ardından Siirtli vatandaşlar bakır kaplara yöneldi. Açıklamayla beraber vatandaşlar tarafından bakıra ilginin arttığını belirten bakır ustası Fatih Bakırcı, bakırın sağlık açısından önemli olduğunu, eskiden insanların bakır kullandıkları için fazla hastalanmadıklarını dile getirdi. Bakır kaplara ilginin her geçen gün arttığını aktaran Bakırcı, korona virüsün bakır kaplarda 4 saatte etkisini kaybettiğinin açıklanmasıyla beraber vatandaşların yoğun talep gösterdiğini dile getirdi. Bakırcı, "Bakır eşyalar hayatımızda yıllardan beri var. 4-5 senedir çok sağlıklı olduğu için bakır kaplar yemekler bakır kaplarda çok lezzetli olduğu için bakıra bir dönüş var. Korona salgınından dolayı 13 Mart 2020 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Enstitüsünün yapmış oldukları açıklamaya göre korona virüsün etkisi bakır kaplarda 4 saatte kaybolmaktadır. Bakıra yoğun ilgi var. Bu, gün geçtikçe artıyor. Bizim bölgemizde çok fazla görülmese de Kahramanmaraş'ta Gaziantep'te imalatlar halen devam ediyor. Bu salgından sonra milletimiz daha da bilinçlenmiş durumda bakırla alakalı gün geçtikçe rağbet armaya devam ediyor" dedi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 11:06 Kaynak: İHA
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