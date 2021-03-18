Amerika ve Kanadalı kadın turistler Nemrut Dağı'nda mahsur kaldı - Son Dakika

Nemrut Dağı'nda tipiye yakalanarak mahsur kalan Amerika ve Kanadalı iki kadın turist ekipler tarafından kurtarıldı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan ve Dünya'nın 8. Harikası olarak kabul edilen 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nı yağışlı havaya rağmen ziyaret etmek isteyen yabancı turistler tipiye yakalandı.

Özel araçları ile Nemrut Dağı'nı görmek için gelen Amerikalı Mırıam Abıgail Cohan ile Kanadalı Krısta Margaret Marıa Bordokas isimli iki turist tipiye yakalandı.

Zirvenin yaklaşık 800 metre aşağısına kadar araçlarıyla gelen turistler, yaya olarak zirveye çıkmak istedi fakat tipi nedeniyle çıkamadan geri döndü.

Tekrar araçlarına güçlükle dönen turistler tipi ve karla kaplı yollar nedeniyle bekçi kulübesinin bulunduğu yerde mahsur kaldı.

Soğuktan donmamak için bekçi kulübesine sığınan ve görevliden yardım isteyen turistler için ekipler seferber oldu.

AFAD, jandarma, 112 ve Karayolları ekipleri turistleri kurtarmak için çalışma başlattı. AFAD ekipleri paletli araçları ile karla kaplı yaklaşık 5 kilometrelik mesafeyi giderek turistlerin bulunduğu kulübeye ulaştı. AFAD görevlilerini gören turistler kurtuldukları için sevinç çığlığı attı.

Turistler paletli araç ile Karadut köyüne getirildi. Karayolları ekipleri ise, karla kaplı yolu açarak turistlerin araçlarına ulaştı. Kar kalınlığının 25 santimetreye kadar ulaştığı öğrenilirken, turistlerin aracı ekipler tarafından Karadut köyüne getirildi.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)