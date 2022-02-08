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Amerika'ya kaçacaktı, Uludağ'da konser verdi - Son Dakika

Amerika'ya kaçacaktı, Uludağ'da konser verdi

08.02.2022 12:22
Amerika'ya kaçacaktı, Uludağ'da konser verdi

Uludağ'da dün başlayan Winterfest 2022, bol müzik ve çeşitli aktivitelerle geride bıraktı.

Uludağ'da dün başlayan Winterfest 2022, bol müzik ve çeşitli aktivitelerle geride bıraktı. BITEXEN ana sponsorluğunda gerçekleşen festivalde, Aleyna Tilki, hayranlarına gecenin geç saatlerine kadar eğlence dolu anlar yaşattı.

Uludağ'da gerçekleşen Türkiye'nin en büyük kış ve gençlik festivali olan ve Bitexen ana sponsorluğunda gerçekleşen Winterfest için yapılan anketlerde öğrencilerin sahnede görmeyi en çok istediği isim Aleyna Tilki olmuştu. Bu gece sahne alan Aleyna Tilki hayranlarına gecenin geç saatlerine kadar eğlence dolu anlar yaşattı. 25'inci kez düzenlenen Winterfest bu yılda Uludağ'da binlerce üniversiteli gencin katılımıyla gerçekleşti.

Öte yandan Aleyna Tilki Hayranlarına, " Bu gece çok eğleneceğiz. Ne kadar özledim bende eğlenmeyi gerçekten ya. Yeni yeni başladık sahnelere tadını çıkartalım bu gecenin. Arabesk var, pop var, rap var, yabancılar var o yüzden istek şarkı almıyorum." dedi.

(Ahmet Berke Erdal/ İHA)

Amerika'ya kaçacaktı, Uludağ'da konser verdi
Amerika'ya kaçacaktı, Uludağ'da konser verdi
Amerika'ya kaçacaktı, Uludağ'da konser verdi

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Aleyna Tilki, Türkiye, Uludağ, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Amerika'ya kaçacaktı, Uludağ'da konser verdi - Son Dakika


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