Üye Girişi
Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti - Son Dakika

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti

16.09.2021 15:48

Yıllar önce Türkiye'den Amerika'ya taşınan oyuncu Tolga Karel, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Türkiye'ye dönüş sinyalleri verdi. Amerika'da artan fiyatlara ve hayat pahalılığına isyan eden Karel, Türk arkadaşlarının vatandaşlık aldıktan sonra memleketlerine geri döneceğini söyledi. Oyuncu geri dönüş sinyali vererek "Onlara hak veriyorum" ifadelerini kullandı.

Yıllar önce yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle yıldızı parlayan Tolga Karel, her şeyi geride bırakarak Amerika'ya taşınmıştı. 2018 yılında tır şoförlüğü yapan Karel, daha sonra kendi şirketlerini kurdu. Ancak oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkedeki fiyat artışlarına tepki gösterdi

"TÜRK DOSTLARIM DÖNMEK İÇİN ADIM ATIYOR, HAK VERİYORUM"

Ailesiyle Amerika'da istediği yaşam şartlarına ulaşan Tolga Karel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Amerika'da Kovid sonrası yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan enflasyon rakamları konuşuluyor. Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar... Her şey... Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum" diyerek ülkeye geri dönüş sinyali verdi.

KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU

Amerika'da 320 bin dolara ev alan Tolga Karel, 6 tır satın alarak kendi lojistik şirketini kurdu. Oyuncu, 2026 yılında 100 araçlık bir filo kurmak için de çalışmalara devam ediyor.

Amerika'da artan fiyatlara isyan eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönüş sinyali verdi
Amerika'da artan fiyatlara isyan eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönüş sinyali verdi
Amerika'da artan fiyatlara isyan eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönüş sinyali verdi
Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti

Amerika Birleşik Devletleri, Tolga Karel, Medya, Türk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (2)
500

Son Dakika

Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı 16:29 Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı Kira fiyatlarına tepki gösteren öğrenciler, üniversite kapısına yatak koyup yattı 16:21 Kira fiyatlarına tepki gösteren öğrenciler, üniversite kapısına yatak koyup yattı Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti 15:57 Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu 15:53 İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı 15:38 Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı 15:25 Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı
Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı 15:05 Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL 14:53 Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL

Son Dakika Haberleri
16:29 Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı
16:23 Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11
16:14 35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı
15:56 Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
15:55 Koronavirüs bitmeden "bağışıklık borcu" adı verilen yeni bir salgın ortaya çıktı
15:51 Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı
15:48 Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti
15:37 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz
15:25 Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı
15:23 El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti
Gıda fiyatlarındaki fahiş artış Diyanet'in de gündeminde! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak Gıda fiyatlarındaki fahiş artış Diyanet'in de gündeminde! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak         
16:32
Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11 Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11         
16:23
35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı 35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı         
16:15
Koronavirüs bitmeden Koronavirüs bitmeden "bağışıklık borcu" adı verilen yeni bir salgın ortaya çıktı         
15:55
Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı         
15:51
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz         
15:38
El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti         
15:23
Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi         
14:59
Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı         
14:49
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark         
14:02
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Avustralya'nın Avustralya'nın "Yüzyılın anlaşması" olarak anılan denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesine Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk         
13:54
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız         
13:49
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 16:47:55. #1.11#
SON DAKİKA: Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement