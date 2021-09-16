Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti

Yıllar önce yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle yıldızı parlayan Tolga Karel, her şeyi geride bırakarak Amerika'ya taşınmıştı. 2018 yılında tır şoförlüğü yapan Karel, daha sonra kendi şirketlerini kurdu. Ancak oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkedeki fiyat artışlarına tepki gösterdi

"TÜRK DOSTLARIM DÖNMEK İÇİN ADIM ATIYOR, HAK VERİYORUM"

Ailesiyle Amerika'da istediği yaşam şartlarına ulaşan Tolga Karel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Amerika'da Kovid sonrası yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan enflasyon rakamları konuşuluyor. Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar... Her şey... Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum" diyerek ülkeye geri dönüş sinyali verdi.

KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU

Amerika'da 320 bin dolara ev alan Tolga Karel, 6 tır satın alarak kendi lojistik şirketini kurdu. Oyuncu, 2026 yılında 100 araçlık bir filo kurmak için de çalışmalara devam ediyor.