'Amerika'yı yeniden büyüt' şapkalı güvercinleri, Trump destekçisi P.U.T.I.N uçurmuş | Video - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Amerika'yı yeniden büyüt' şapkalı güvercinleri, Trump destekçisi P.U.T.I.N uçurmuş | Video - Son Dakika Dünya

'Amerika'yı yeniden büyüt' şapkalı güvercinleri, Trump destekçisi P.U.T.I.N uçurmuş | Video

6 saat önce

'Amerika'yı yeniden büyüt' (MAGA) şapkalı güvercinleri, Trump destekçisi P.U.T.I.N uçurmuş

'Amerika'yı yeniden büyüt' şapkalı güvercinleri, Trump destekçisi P.U.T.I.N uçurmuş | Video, System.String[]

Hafta başında Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehrinde güvercinlerin kafalarına Başkan Donald Trump'ın kampanya sloganı olan "Make America Great Again" (Amerika'yı yeniden büyüt) şapkaların yapıştırılmasını kendilerine P.U.T.I.N (Pigeons United To Interfere Now -- Şimdi Müdahale için Güvercinler Birliği) adı veren bir grup üstlendi.


Alaycı bir şekilde Trump'a bağlılıklarını göstermek için böyle bir eyleme imza attıklarını belirten grup yayınladığı açıklamada "P.U.T.I.N, Demokratların 2020 başkanlık seçimlerinde aday adaylarını Las Vegas'taki tartışma programını protesto etmek için güvercinlerini kullanmıştır," ifadelerine yer verilirken aynı zamanda Trump'a bir destek ve bağlılık gösterisi olarak şehri ziyaret ettiği günleri tercih ettikleri vurgulandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Las Vegas, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:22 
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