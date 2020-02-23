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'Amerika'yı yeniden büyüt' şapkalı güvercinleri, Trump destekçisi P.U.T.I.N uçurmuş | Video
7 saat önce
'Amerika'yı yeniden büyüt' (MAGA) şapkalı güvercinleri, Trump destekçisi P.U.T.I.N uçurmuşView on euronews.
'Amerika'yı yeniden büyüt' (MAGA) şapkalı güvercinleri, Trump destekçisi P.U.T.I.N uçurmuşView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:57
Son Dakika Çin Devlet Başkanı'ndan korkutan koronavirüs sözleri: Hala acımasız ve karmaşık İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi KKTC'de, koronavirüs şüphelisi kadının tahlil sonucu negatif çıktı İdlib'deki El Barah kasabası, rejim uçakları tarafından bombalandı