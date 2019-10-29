"Amerika Yüzyılının Sonunda Türkiye, Rusya ve Çin" konferansı" - BAKÜ

İstanbul Şehir Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Özel, Türk iş adamlarının hegemon güçlere karşı durmaları için pazarlarını büyütmesi gerektiğini söyledi.

Özel, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Amerika Yüzyılının Sonunda Türkiye, Rusya ve Çin" konulu konferans verdi.

MÜSİAD Azerbaycan'ın organizasyonu, Anadolu Ajansı, TİKA ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen konferansa Bakü'de faaliyet gösteren Türk iş adamları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Özel, konuşmasında Orta Çağ'daki güç dengelerinden, Çin, Avrupa ve daha sonra da Amerika'da yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirerek tarihsel süreçte ekonomik üstünlüğün belirli aralıklarla el değiştirdiğini belirtti.

On ikinci yüzyılda Çin'in büyük ekonomik güce sahip olduğunu hatırlatan Özel, yüzyıllar sonra Çin'in tekrar gelişim yakaladığını ifade ederek, "Ekonomik üstünlük kimsenin mülkü değil. Cenabıhak adildir. Kim belli prensiplere göre çalışırsa o toplum yükselişe geçiyor. Birileri yükseliyorsa sebepsiz şekilde yükselmiş olamazlar." dedi.

"Serveti sermayeye dönüştürmek lazım"

Özel, iş adamlarına tavsiyelerde de bulunarak, "Şirketler mülk değildir. Şirketleri mülk olarak gördüğümüz için gelişemiyoruz. Bundan kurtulmak lazım. Şirketi, en iyi şekilde yönetecek yöneticilere bırakmak lazım. Serveti sermayeye dönüştürmek lazım. Bizde tam aksi oluyor. Sermayeyi servete dönüştürüyoruz. Eğer rekabet dünyasında yaşıyorsak servetin sermayeye dönüşmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Amerika'nın bugün hegemon güç olduğunu fakat hiçbir çağın tamamen bir ülkenin hegemonyasında gitmediğini belirten Özel, "Hegemon güçlere karşı durmak için pazarınızı büyütmeniz lazım." diye konuştu.

Özel, Azerbaycan Pedagoji Üniversitesinde "Roman Diliyle Pedagoji ve İş Dünyası" başlıklı konferans da verdi.