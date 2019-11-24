Son Dakika Haberleri: Amerika Zekat Vakfı Şükran Günü öncesi Chicago'da kumanya dağıttı
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Amerika Zekat Vakfı Şükran Günü öncesi Chicago'da kumanya dağıttı

6 saat önce

ABD'nin Chicago kentinde bulunan Müslümanlara ait yardım kuruluşu Amerika Zekat Vakfı (ZF), Gorham United Metodist Kilisesi ile gerçekleştirilen yardım etkinliğinde ihtiyaç sahiplerine gıda ürünlerinin yer aldığı kumanya dağıttı.

Amerika Zekat Vakfı Şükran Günü öncesi Chicago'da kumanya dağıttı, System.String[]

ABD'nin Chicago kentinde bulunan Müslümanlara ait yardım kuruluşu Amerika Zekat Vakfı (ZF), Gorham United Metodist Kilisesi ile gerçekleştirilen yardım etkinliğinde ihtiyaç sahiplerine gıda ürünlerinin yer aldığı kumanya dağıttı.

Chicago'nun, ABD'nin en zengin şehirlerinden biri olmasına rağmen önemli oranda insanın fakirlik sınırının altında yaşadığını belirten ZF Başkanı Halil Demir, "Özellikle kışın soğuklarla birlikte burada fakirlik daha da çekilmez bir hal alıyor." dedi.

Demir, kış boyunca kumanya dağıtımına devam edeceklerini dile getirerek "Umuyoruz vakfımızın bu çalışmasıyla, Amerikalılara İslam'ın rahmet yüzünü göstermiş oluruz." diye konuştu.

Gorham United Metodist Kilisesi Papazı Aaron J. McLeod da, dağıtım için ZF'ye teşekkür ederek, "Tam da Şükran Günü bayramı öncesi fakir halka yapılan bu hizmet gönül alıcıdır." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:18 Kaynak: AA
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