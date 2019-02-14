Son Dakika Haberleri: Amerikada Araba Fiyatları: Audi 2019

Amerikada Araba Fiyatları: Audi 2019

30 dakika önce

Herkese merhaba, uzun zamandır araba videoları gelmiyordu.

Herkese merhaba, uzun zamandır araba videoları gelmiyordu. Bu hasrete bir son vereyim dedim : ) Amerika'da Araba Fiyatları: Audi 2019 videosuyla hızlı bir dönüş yaptım ve serinin devamını da getireceğim. Audi A8 L 2019, Audi RS 5 Sportback 2019, Audi R8 V10 2019, Audi A7 Quattro 2019 ve Audi Q8 S Line 2019 videoda olan modellerden sadece bazıları. Elimden geldiğince tüm modelleri göstermeye çalıştım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:46 Kaynak: Youtube

Amerika Birleşik Devletleri, Audi, Araba, Genel
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