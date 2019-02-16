Son Dakika Haberleri: Amerikada Hayvan Barınakları: Nasıl Hayvan Sahiplenilir? Pitbull Terrier, German Shepherd

Amerikada Hayvan Barınakları: Nasıl Hayvan Sahiplenilir? Pitbull Terrier, German Shepherd

35 dakika önce

Herkese merhaba, Amerikadaki hayvan barınakları ve hayvan sahiplenmeyle ilgili uzun zamandır gelen sorulara yanıt niteliğinde hem çok eğlendiğim hem de harika vakit geçirdiğim bir video hazırladım. Amerikadaki hayvan barınakları, kediler, köpekler, tavşanlar ve birçok kimsesiz hayvan.

Herkese merhaba, Amerikadaki hayvan barınakları ve hayvan sahiplenmeyle ilgili uzun zamandır gelen sorulara yanıt niteliğinde hem çok eğlendiğim hem de harika vakit geçirdiğim bir video hazırladım. Amerikadaki hayvan barınakları, kediler, köpekler, tavşanlar ve birçok kimsesiz hayvan.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:16 Kaynak: Youtube

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