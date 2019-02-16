Amerikada Hayvan Barınakları: Nasıl Hayvan Sahiplenilir? Pitbull Terrier, German Shepherd
35 dakika önce
Herkese merhaba, Amerikadaki hayvan barınakları ve hayvan sahiplenmeyle ilgili uzun zamandır gelen sorulara yanıt niteliğinde hem çok eğlendiğim hem de harika vakit geçirdiğim bir video hazırladım. Amerikadaki hayvan barınakları, kediler, köpekler, tavşanlar ve birçok kimsesiz hayvan.
Herkese merhaba, Amerikadaki hayvan barınakları ve hayvan sahiplenmeyle ilgili uzun zamandır gelen sorulara yanıt niteliğinde hem çok eğlendiğim hem de harika vakit geçirdiğim bir video hazırladım. Amerikadaki hayvan barınakları, kediler, köpekler, tavşanlar ve birçok kimsesiz hayvan.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:16 Kaynak: Youtube
Sardalyanın 10 Liraya Düştüğünü Görenler, Balıkçı Tezgahlarına Akın Etti
Dünyaca Ünlü Yıldız Orlando Bloom ve Katy Perry Nişanlandı
Eser Yenenler'in Evlilik Teklifi Ettiği Sevgilisine Aldığı Tektaş Alay Konusu Oldu
Küçük Kız Köprüden Atladı Meraklı Vatandaşlar Fotoğraf Çektirdi