Son Dakika Haberleri: Amerikalı 50 profesörden ihraç edilen emniyet mensuplarına destek mektubu
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Amerikalı 50 profesörden ihraç edilen emniyet mensuplarına destek mektubu

49 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan 50 profesör, bu kurumlarda eğitim almış ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ihraç edilmiş Türk Emniyet Teşkilatı mensuplarına destek mektubu yayınladı

Amerikalı 50 profesörden ihraç edilen emniyet mensuplarına destek mektubu, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan 50 profesör, bu kurumlarda eğitim almış ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ihraç edilmiş Türk Emniyet Teşkilatı mensuplarına destek mektubu yayınladı.

Mektupta, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği program kapsamında yüksek lisans ve doktora yapmak için 1999-2014 yılları arasında ABD'ye gönderilen 400'ten fazla emniyet görevlisinin, ABD'de okudukları gerekçesiyle "hain ve terörist olarak etiketlendikleri" ve ihraç edildikleri ifade edildi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:22 
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