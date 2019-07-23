Amerikalı 50 profesörden ihraç edilen emniyet mensuplarına destek mektubu
49 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan 50 profesör, bu kurumlarda eğitim almış ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ihraç edilmiş Türk Emniyet Teşkilatı mensuplarına destek mektubu yayınladı
Amerika Birleşik Devletleri
'nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan 50 profesör, bu kurumlarda eğitim almış ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ihraç edilmiş Türk Emniyet Teşkilatı mensuplarına destek mektubu yayınladı.
Mektupta, Emniyet Genel Müdürlüğü
'nün düzenlediği program kapsamında yüksek lisans ve doktora yapmak için 1999-2014 yılları arasında ABD'ye gönderilen 400'ten fazla emniyet görevlisinin, ABD'de okudukları gerekçesiyle "hain ve terörist olarak etiketlendikleri" ve ihraç edildikleri ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:22
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