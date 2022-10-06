Amerikalı aktör Kevin Spacey, New York Mahkemesine geldi

Amerikalı aktör Kevin Spacey , Anthony Rapp tarafından açılan taciz davasında kendisini savunmak için New York Mahkemesine geldi.

Kaynak: AA

Kevin Spacey, Anthony Rapp, New York, Güncel, Son Dakika

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