Amerikalı aktör Kevin Spacey, New York Mahkemesine geldi

Amerikalı aktör Kevin Spacey, Anthony Rapp tarafından açılan taciz davasında kendisini savunmak için New York Mahkemesine geldi.
Oscar ödüllü 62 yaşındaki aktör, cinsel istismardan suçlanıyor.
Kaynak: AA
Kevin Spacey, Anthony Rapp, New York, Güncel, Son Dakika
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