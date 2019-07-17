Son Dakika Haberleri: Amerikalı arkadaşlarına Yağlıdere'yi işaret diliyle anlattı
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Amerikalı arkadaşlarına Yağlıdere'yi işaret diliyle anlattı

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan işitme engelli Lütfü Yıldız, nüfusunun iki katı vatandaşı Amerika'da yaşayan memleketi Giresun'un Yağlıdere ilçesini işaret diliyle anlattı.

Amerikalı arkadaşlarına Yağlıdere'yi işaret diliyle anlattı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan işitme engelli Lütfü Yıldız, nüfusunun iki katı vatandaşı Amerika'da yaşayan memleketi Giresun'un Yağlıdere ilçesini işaret diliyle anlattı.
Amerika'nın Connecticut eyaletine bağlı Milford bölgesinde yaşayan 35 yaşındaki Yıldız, tatil için geldiği ilçede farkındalık oluşturmak amacıyla klip çekti.
Yağlıdere'yi tepeden gören bir yere çıkan Yıldız, işaret diliyle Yağlıdere hakkında bilgiler verdi.
Lütfü Yıldız, AA muhabirine, Connecticut eyaletinde 24 yıldır pizza ve restoran işletmeciliği yaptığını söyledi.
Bulunduğu eyalette çok sayıda Yağlıderelilerin yaşadığını belirten Yıldız, "Bu durum özellikle Amerikalı çalışanlarımız ve komşularımızın dikkatini çekiyor. Tatile memleketime geldiğim zamanda işaret diliyle klip çekerek memleketimizin tanıtılmasına katkıda bulunmak istedim." dedi.
Yıldız, sosyal medya üzerinden paylaştığı klibin ilgi gördüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:
"Bu da bizleri oldukça mutlu etmiştir. Özellikle Amerikalı ve İspanyalıların dikkatini çekti. Memleketimizi çok beğendiğini söylediler. Gelip görmek için ziyaret yapmayı planlıyorlar. Bizlere Yağlıdere'ye nasıl gidildiğini ve doğal özellikleri hakkında bilgilendirme yapmamızı bile istediler. Bizler de anlattık. Doğduğum büyüdüğüm ilçemin iyi şekilde anılması bizleri mutlu ediyor. İlçemiz Yağlıdere'nin Amerika ile ünlü bir ilçe olduğu için her taraftan ilgi ve alaka yoğun oluyor."
Amerika Birleşik Devletleri, Yağlıdere, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:02 Kaynak: AA
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