Son Dakika Haberleri: Amerikalı Askeri Heyet Marmaris Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Amerikalı Askeri Heyet Marmaris Belediyesi'ni Ziyaret Etti

58 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait USS Porter adlı savaş gemisi liman ziyareti için Aksaz'a geldi.

Amerikalı Askeri Heyet Marmaris Belediyesi'ni Ziyaret Etti, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait USS Porter adlı savaş gemisi liman ziyareti için Aksaz'a geldi. Gemi Komutanı Yarbay Craig Trent beraberindeki ABD Deniz Ateşesi Yarbay Brett Meskimen ile birlikte Marmaris Belediyesi'ni ziyaret etti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait USS Porter adlı savaş gemisi liman ziyareti için Aksaz'a geldi. Gemi Komutanı Yarbay Craig Trent beraberindeki ABD Deniz Ateşesi Yarbay Brett Meskimen ile birlikte Marmaris Belediyesi'ne nezaket ziyaretinde bulundu. 2019'un ilk iş günü gerçekleşen ziyaretin sonunda ev sahibi Belediye Başkanı Ali Acar ve Yarbay Trent günün anısına birbirlerine karşılıklı hediyeler sundu. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:31 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serdar Ortaç, Chloe Loughnan Boşanma Haberlerine Sitem Etti: Ayrılmıyoruz, Boşanmıyoruz Altının Gram Fiyatı Yeni Yıla Yükselişle Başladı

Son Dakika! Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 17:29:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amerikalı Askeri Heyet Marmaris Belediyesi'ni Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]