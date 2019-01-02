Amerikalı Askeri Heyet Marmaris Belediyesi'ni Ziyaret Etti
58 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait USS Porter adlı savaş gemisi liman ziyareti için Aksaz'a geldi.
Amerika Birleşik Devletleri
donanmasına ait USS Porter adlı savaş gemisi liman ziyareti için Aksaz'a geldi. Gemi Komutanı Yarbay Craig Trent beraberindeki ABD
Deniz Ateşesi Yarbay Brett Meskimen ile birlikte Marmaris Belediyesi
'ni ziyaret etti.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait USS Porter adlı savaş gemisi liman ziyareti için Aksaz'a geldi. Gemi Komutanı Yarbay Craig Trent beraberindeki ABD Deniz Ateşesi Yarbay Brett Meskimen ile birlikte Marmaris Belediyesi'ne nezaket ziyaretinde bulundu. 2019'un ilk iş günü gerçekleşen ziyaretin sonunda ev sahibi Belediye Başkanı Ali Acar
ve Yarbay Trent günün anısına birbirlerine karşılıklı hediyeler sundu. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:31 Kaynak: İHA
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