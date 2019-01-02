Son Dakika Haberleri: Amerikalı Bir Youtuber Olsaydım | İlk İngilizce Videom

Amerikalı Bir Youtuber Olsaydım | İlk İngilizce Videom

1 saat önce

Cambly ile İngilizce: https: //goo.gl/eEjpsX Ana dili yabancı olan öğretmenlerle birebir konuşun.İlk 250 kişiye özel %58 indirim kodu ?? 58duygu 2500 TL değerindeki cilt bakım paketi çekilişi?? https: //gleam.io/oSTj3/duygu281218Amerikalı bir youtuber olsaydım nasıl olurdu?

Cambly ile İngilizce: https://goo.gl/eEjpsX Ana dili yabancı olan öğretmenlerle birebir konuşun.

İlk 250 kişiye özel %58 indirim kodu ?? 58duygu 2500 TL değerindeki cilt bakım paketi çekilişi?? https://gleam.io/oSTj3/duygu281218

Amerikalı bir youtuber olsaydım nasıl olurdu? İlk İngilizce videom ile karşınızdayım. İleride dilerseniz İngilizce bir vlog da çekebilirim. 2019'daki hedeflerinizden biri de umarım yabancı bir dil öğrenmek olur.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:29 Kaynak: Youtube

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