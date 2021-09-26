Amerikalı çift Türk usulü düğünle dünyaevine girdi - Son Dakika

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Amerika'da yaşayan Jennifer Suber ve nişanlısı Adam Enfroy, Sinop'ta Türk usulü düğünle evlendi.

Amerika'nın Florida eyaletinde yaşayan ve annesi Türk olan Jennifer Suber ile nişanlısı Adam Enfroy bir süre önce evlenmeye karar verdi.

Gelin Jennifer Suber'in Türkiye'de yaşayan akrabalarının isteği üzerine Sinop'ta evlenmeye karar veren Amerikalı çift ile Amerika'daki yakınları, yaklaşık bir hafta önce kente geldi.

Burada Türk gelenek ve göreneklerine göre kız isteme ve kına gecesi merasimleri yapılan çift, ardından bir düğün salonunda gerçekleştirilen törenle evlendi.

Damat Adam Enfroy gazetecilere, Sinop'ta evlendikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Gelin Jennifer Suber ise daha önce Sinop'a defalarca geldiğini belirterek, "Burayı çok seviyorum. Eşim de Sinop'u çok sevdi." diye konuştu.