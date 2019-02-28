Son Dakika Haberleri: Amerikalı Doktor Naaşını Türkiye'de Kadavra Olarak Bağışladı

Amerikalı Doktor Naaşını Türkiye'de Kadavra Olarak Bağışladı

40 dakika önce

Türkiye'de yaptığı başarılı tedavilerle bir çok insanı sağlığına kavuşturan Amerikalı Dr. Warren H. Winkler, naaşını Koç Üniversitesi'ne kadavra olarak bağışladı.

Amerikalı Doktor Naaşını Türkiye'de Kadavra Olarak Bağışladı, System.String[]
Türkiye'de yaptığı başarılı tedavilerle bir çok insanı sağlığına kavuşturan Amerikalı Dr. Warren H. Winkler, naaşını Koç Üniversitesi'ne kadavra olarak bağışladı.

Yıllar önce aile hekimliği yapmak için Türkiye'ye gelen Amerikalı doktor Warren H. Winkler, 91 yaşında hayatını kaybetti. Geçirdiği zatürre sonucu Akciğer Enfeksiyonundan yaşamını yitiren başarılı doktor, naaşını Koç Üniversitesi'ne kadavra olarak bağışladı. Muş ve Kars'ta halk sağlığı üzerine yaptığı çalışmaların ardından Sağlık Bakanlığı'na danışmanlık da yapan Winkler, Kayseri'de çalıştığı dönemde kolera, difteri ve tifoya karşı büyük bir mücadele yürütmüş ve bir çok hastanın sağlığına kavuşmasına öncülük etmiş. Türkiye'ye olan sevgisiyle bilinen Winkler'in günlükleri de kitap haline getirildi.

Dr. Winkler'in üvey oğlu Timur Kunt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Türkiye'de tıp dünyasına çok şey katan Dr.Warren Winkler'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Veda töreni 4 Mart Pazartesi günü saat 11.30'da Amerikan Hastanesi A salonunda düzenlenecek ve ardından taziyeler kabul edilecektir" ifadelerini kullandı.

1968 yılında İstanbul'daki Amerikan Hastanesi başhekimliğine getirilen Winkler, 1994'e kadar yürüttüğü bu görevi sırasında hastanenin yatak kapasitesini ve sağlık personeli sayısını artırarak koroner yoğun bakım, göz kliniği, patoloji, mikrocerrahi gibi birimler ekledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:26 Kaynak: İHA

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