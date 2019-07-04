Amerikalı eğitmenden engellilere sanatla terapi

MURATHAN DEMİRKAN - Amerikalı eğitmen tarafından, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki rehabilitasyon merkezinde engellilere sanatla terapi uygulanıyor.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen, "Timothy Lomas ile Ben Buradayım Sanat Atölyesi Projesi" ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altında bulunan hafif zihinsel engelli ve down sendromlu bireyler sanatla buluşuyor.Türkiye'de 2011, 2012 ve 2013 yıllarında da uygulanan proje, engelli bireylerin duygularını, düşüncelerini, iç dünyalarını renklerle, biçimlerle, çizgilerle bir oyun atmosferi içinde ifade etmelerini sağlamayı amaçlıyor.Proje bu yıl ilk olarak, 1-22 Temmuz'da Şereflikoçhisar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde uygulanıyor.Merkezde hizmet alan engelliler, Amerikalı Sanat Eğitmeni Timothy Lomas'ın verdiği eğitim ile farklı resim teknikleriyle becerilerini geliştirdi.Üç gün süren eğitim ile hayallerini resme yansıtan engellilerin kuru ve sulu boyalarla hazırladığı resimler kurumun bahçesinde sergilendi."İçlerinde söylemek istedikleri cümleleri biriktirdiklerini biliyoruz"Proje koordinatörü Makbule Kalyon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dezavantajlı bireylerle sanatla terapi uygulamasını hayata geçirdiklerini söyledi."Yıllardır sanat terapi çalışmalarımızı gönüllü gerçekleştiriyoruz." diyen Kalyon, şunları kaydetti:"Bu seferki durağımız engelli bakımlarının gerçekleştirildiği bakım ve rehabilitasyon merkezleri. 'Ben buradayım' diye yola çıktık çünkü sokağımızda, mahallemizde, ailemizde yaşayan engellilerin 'Ben buradayım' dediklerini biliyoruz. İçlerinde söylemek istedikleri cümleleri biriktirdiklerini biliyoruz. Onlara destek olmak için seslerini duyurabilmek için bu sefer resmi araç olarak kullanıyoruz."Lomas da Türkiye'de bu yıl bu etkinliğin dördüncüsü gerçekleştirmekten duydukları mutluluğu ifade ederek, bu etkinliğin sanatı yaygınlaştırmak için bir fırsat olduğunu aktardı.Lomas, "Bu, biraz daha çizginin dışında kalan insanlar için bir olanak sağlama alanı. Onun için buradayız. Hep beraber varlığımızı kutlamak için buradayız." ifadelerini kullandı.Şereflikoçhisar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mustafa Dernek ise Bakanlıkça düzenlenen program çerçevesinde kurumda bir resim atölyesi çalışması yaptıklarını, bu çalışmaya hem gönüllü dostların hem de 30 zihinsel engelli bireyin katılım gösterdiğini kaydetti.Eğlenceli geçen etkinlikte öğrenmenin sağlandığını dile getiren Dernek, bu sürecin herkes için çok renkli geçtiğini belirtti.Amerikalı Sanat Eğitmeni Timothy Lomas, 22 Temmuz'da sona erecek Şereflikoçhisar'daki uygulamanın ardından Kütahya, Uşak, Milas ve Fethiye'de de korunma ve bakım altındaki zihinsel engelli ve down sendromlu bireylere eğitim verecek.