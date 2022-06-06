Amerikalı geline Türk usulü düğün

Amerika'dan Edirne'ye gelin geldi

EDİRNE - Amerika'dan Edirne'ye gelen gelin, Türkiye'nin gelenek ve göreneklerine göre oyun havaları eşliğinde dünya evine girdi.

Edirne'ye gelin olan Amerikalı Chantelle Curtis ile Volkan Karayastık Türk usulü düğün ile dünya evine girdiler. İş dolayısıyla Edirne'den Amerika'ya giden Volkan Karayastık orada tanıştığı Amerikalı Chantelle Curtis ile tanışıp evlenme kararı aldıktan sonra Edirne'de yaşayan ailesi ve dostları ile bir araya gelerek Türk usulü düğün ile dünya evine girdiler. Düğünde Türk usulü oyun havaları eşliğinde oynayan Curtis, Amerika'da böyle bir kültürün olmadığını ve Türk kültürünün çok zengin olduğunu söyledi.

"Tük usulü düğün çok eğlenceli"

Amerikalı gelin Chantelle Curtis, Türk usulü düğünde çok eğlendiğini belirterek. "Amerika'da böyle bir kültür yok. Tük usulü düğün çok eğlenceli. Çok mutlu oldum. Edirne'de gezdim ve burada herhangi bir dans kursu almadım sadece kuzenim bana birkaç şey öğretti ve düğünde gördüğüm kadarıyla oynadım" dedi.

"Mutluyuz"

Sürekli Edirne'ye geldiğini söyleyen Volkan Karayastık, Türkiye'nin zengin yemek kültürü sahip olduğunu vurgulayarak, "Fırsat buldukça Edirne'de oturan ailemi ziyarette geliyorum" şeklinde konuştu.

"Geleneklerimizi yaşattık"

Türk geleneğine uygun bir düğün yapmak istediklerini söyleyen Meral Karayastık ise 5 yıldır Amerika'da yaşayan oğlu için kına yaktıklarını ifade ederek, "Bugün burada geleneklerimizi ve alayımızı yaptık. Gelinimizle birlikte çiftetelliden başlayıp bütün oyunları oynamaya çalıştık. Gelinimiz ilk önce biraz stres yaptı ama havaya girince onu da baştan çıkardık" ifadelerini kullandı.