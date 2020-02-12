Amerikalı haham Schneier: "Körfez liderleri Netanyahu ile görüşmek istiyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amerikalı haham Schneier: 'Körfez liderleri Netanyahu ile görüşmek istiyor' - Son Dakika

Amerikalı haham Schneier: "Körfez liderleri Netanyahu ile görüşmek istiyor"

6 saat önce

Amerikalı haham Marc Schneier, Körfez'deki Arap ülkeleri liderlerinin seçimlerden sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek istediklerini açıkladı.

Amerikalı haham Schneier:

Amerikalı haham Marc Schneier, Körfez'deki Arap ülkeleri liderlerinin seçimlerden sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek istediklerini açıkladı.

ABD'deki dinlerarası diyaloğun önemli kuruluşlarından Etnik Anlayış Vakfı (FFEU) Başkanı Schneier, İsrail'in Jerusalem Post gazetesine açıklamalarda bulundu.

"Körfez liderleri Netanyahu ile görüşmek istiyor" diyen Schneier, adını açıklamadığı Körfez liderlerinin mart ayında yapılacak seçimlerden sonra Netanyahu ile görüşmek istediklerini söyledi.

Schneier, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına da değinerek, şöyle devam etti:

"Konu Trump'ın barış planı olduğunda Suudi Arabistan'ın Körfez ülkelerinin önünü açan ülke olması gerekir. Gerçek bir değişimi yaratmak için Suudi Arabistanlıların İsrail Başbakanı ile görüşmeleri lazım."

Suudi Arabistanlıların ABD'nin yeniden "Orta Doğu barışı için" devreye girmesinden memnun olduklarını savunan Amerikalı haham, buna karşılık bazı çekincelerinin de bulunduğunu kaydetti.

Jerusalem Post gazetesine göre, yakın zamanda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak Riyad'a giden Schneier, Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr ile bir araya gelmişti.

Schneier, daha önce de İsrail'deki seçimlerden önce Netanyahu ve Arap ülkelerinden liderlerin katılımıyla Washington'un Mısır'ın başkenti Kahire'de bir zirve düzenlemeye çalıştığını ifade eden raporlara katkıda bulunmuştu.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:22 Kaynak: AA
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