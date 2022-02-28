İSTANBUL-AMERİKALI KELLER, CERRAHİ YÖNTEM OLMADAN YAPILAN MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI İÇİN TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ - Son Dakika

Mide küçültmede endoskopik tedavi? Amerikan Keller, Türkiye'yi tercih etti

Nisanur ŞENTÜRK- Harun UYANIK- İSTANBUL, (DHA)- Kiloları yüzünden sürekli problem yaşayan ABD'li Keller Leah Mckenzie 'endoskopik mide küçültme ameliyatı' için Türkiye'yi tercih etti. 130 kilo olan MCkenzi mide küçültme ameliyatı olmak istediğini ancak cerrahi yöntemle yapılan ameliyattan korktuğunu söyledi.

Amerika'da yaşayan Keller Leah Mckenzie, aldığı kilolardan dolayı gündelik hayatında problemler yaşıyordu. 130 kilo olan Mckenzie, sürekli mide küçültme ameliyatı olmak istediğini ancak cerrahi yöntemle yapılan ameliyattan korktuğunu söyledi. Aylarca tedavi için araştırma yapan Mckenzie, en sonunda cerrahi yöntem olmadan dünyada çok az sayıda gerçekleştirilen 'endoskopik mide küçültme ameliyatı' için Türkiye'yi tercih etti. Ameliyatı gerçekleştirilen Mckenzi, sağlıklı şekilde ABD'ye döndü.

'TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK HİZMETİNDEN ÇOK MEMNUN KALDIM'

Endoskopik mide küçültme ameliyatı olmak için eşiyle İstanbul'a gelen Mckenzie, 'Araştırmalarım sonucunda Türkiye'deki doktorum Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Çolak'ı buldum. Kendisi cerrahi müdahale olmadan dünyada çok az sayıda gerçekleştirilen 'endoskopik mide küçültme ameliyatını' yapabiliyormuş. Doktorum ameliyat yöntemini tek tek anlattı. Daha sonra eşimle İstanbul'a gelme kararı aldım ve 23 Şubat'ta Endoskopik Mide Küçültme işlemimi oldum. Her şey sorunsuz ilerledi. Tedavi sürecim ise bir gün sürdü. Türkiye'deki sağlık hizmetinden çok memnun kaldım. Daha şimdiden kendimi çok zayıf hissediyorum. Yepyeni bir yaşam tarzı beni bekliyor. Çok mutluyum? açıklamasını yaptı.

'DÜNYADA BUNU YAPAN ÇOK AZ SAYIDA MERKEZ VAR'

Hastayla Amerika'dan gelmeden önce telefonla irtibat halinde olduklarını belirten Medicana Ataşehir Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Çolak, Keller Leah Mckenzie Vurgun'un beklentisinin tehlikesiz şekilde zayıflamak olduğunu söyledi. Bu nedenle plan yaparak 'endoskopik' tedavi uygulama kararı aldıklarını ifade eden Prof. Dr. Yaşar Çolak, 'Önceleri mide küçültme için cerrahi yöntem çok yaygındı. Ama biz hastamıza, artık günümüz son teknolojisiyle yeni yöntem olan 'endoskopik mide küçültme ameliyatı' yöntemini uyguladık. Bu yöntem dünyada çok az sayıdaki merkezde, yaklaşık 6 yıldır gerçekleştirilmektedir. Türkiye de yaklaşık 1 yıldır bu işlemi yapmaktayız.

MİDEDE YA DA KARINDA HİÇBİR KESİ YOK

Bu yöntemin cerrahiden çok farklı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yaşar Çolak, endoskopik işlemle midenin herhangi bir bölgesinin kesilmediğini ya da çıkartılmadığını söyledi. Karında da herhangi bir kesi yapmadıklarını belirten Prof. Dr. Çolak, 'İçeriye tamamen ağızdan girip endoskopik yolla işlemi tamamlayıp yine ağızdan çıkıyoruz. Bu işlem sırasında sadece içeriden dikerek dikişler atıp küçülterek işlemi sonlandırmış oluyoruz. Hastamızın en büyük avantajı ise hasta 24 saatte sağlıklı şekilde taburcu oldu. Ayrıca şu anda da her türlü ihtiyaçlarını gerçekleştirebilecek durumda. Herhangi bir kesi olmadığı için estetik görünüm açısından da problem yok' açıklamasını yaptı.

'BU YÖNTEMLE RİSK, MİNİMUMA İNDİRİLDİ'

Ameliyata bağlı gerçekleşebilecek yan etkilerin bu yöntemde olmadığını söyleyen Prof. Dr. Çolak şunları söyledi:

'Midenin herhangi bir bölümünü kesip çıkartmadığımız için risk minimuma indirildi. Cerrahi yöntemle yapılan işlemlerde ise iyileşme süresi uzuyor. Hasta yaklaşık bir hafta hastanede kalmak zorunda olurken daha sonrasında bir haftalık daha dinlenme süresi oluyor. Bu yüzden bizim uyguladığımız yöntem çok avantajlıdır.'

TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Bu yöntem için yurt dışından kendilerine sık sık başvuru olduğunu hatta Almanya'dan da gelecek bir hastaları olduğunu belirten Prof. Dr. Çolak, bunun Türkiye'deki sağlık turizmi ve Türk tıbbı açısından önemli oldukça önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çolak, 'Türk hekimlerine olan güven çok yüksek. Türk tıbbı çok iyi noktada. Bu yöntem de ilerde daha da yaygınlaşacaktır. Bu da bizim için çok önemlidir' şeklinde konuştu.