Amerikalı Komutanlar Ortak Harekat Merkezinde
2 saat önce
Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge çalışmaları kapsamında kurulan Birleşik Ortak Harekat Merkezi bugün Amerikalı komutanları ağırladı.
Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge çalışmaları kapsamında kurulan Birleşik Ortak Harekat Merkezi bugün Amerikalı komutanları ağırladı. ABD'li komutanlar Akçakale'deki merkeze gelerek Türk Silahlı Kuvvetleri heyetiyle durum değerlendirmesi yaptı
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:02
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