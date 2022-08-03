Stephen King, ABD'de iki yayın şirketinin birleşmesine ilişkin davada ifade verdi - Son Dakika
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Stephen King, ABD'de iki yayın şirketinin birleşmesine ilişkin davada ifade verdi

03.08.2022 19:58
Stephen King, ABD'de iki yayın şirketinin birleşmesine ilişkin davada ifade verdi

Amerikalı korku romanı yazarı Stephen King, ABD'de önde gelen iki yayın şirketinin birleşmesinin engellenmesine yönelik davada ifade verdi.

Amerikalı korku romanı yazarı Stephen King, ABD'de önde gelen iki yayın şirketinin birleşmesinin engellenmesine yönelik davada ifade verdi.

BBC'nin haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı, yayıncılıkta 50 yıllık deneyimi olan King'den, ABD'nin büyük yayın şirketlerinden Penguin Random House ve Simon&Schuster'in birleşmesine ilişkin anti-tröst davasında ifade vermesini istedi.

Washington DC'de görülen mahkemede King, yazarların yayın şirketlerinin birleşme kararından olumsuz etkileneceğini, böyle bir hareketin sektördeki rekabeti de kötü etkileyeceğini söyledi.

Penguin Random House ve Simon&Schuster temsilcileri ise birleşmenin rekabeti engellemeyeceğini şirketlerin anlaşma süreci tamamlandıktan sonra da roman yayımlama hakları için birbirlerine karşı teklif vermeye devam edeceklerini savundu.

Penguin Random House'ın avukatı Daniel Petrocelli konuya ilişkin, "Mevcut olan sağlam ve rekabetçi ortamın, birleşmeyle rekabete zarar verici değil, teşvik edici olacağından eminiz." açıklamasında bulundu.

Penguin Random House ve Simon&Schuster'ın ana şirketi Paramount Global, Kasım 2020'de birleşme planlarını açıklamıştı.

2021 yılında, Adalet Bakanlığı söz konusu şirketlerin birleşmesini "rekabet karşıtı" bularak, anlaşmayı engellemek için dava açmıştı.

ABD Başsavcısı Merrick Garland, davanın duyurulmasından sonra yaptığı açıklamada, "Amerikalı yazarlar ve tüketiciler rekabet karşıtı birleşmenin bedelini ödemek zorunda kalacaktır. Bu, yazarlar için daha düşük avanslar ve sonucunda tüketiciler için daha az kitap, daha az çeşitlilik demektir." şeklinde konuşmuştu.

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Kaynak: AA

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