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Amerikalı milyarderlerin vergi detaylarının sızdırıldığı iddia edildi - Son Dakika
BBC

Amerikalı milyarderlerin vergi detaylarının sızdırıldığı iddia edildi

09.06.2021 04:00
Amerikalı milyarderlerin vergi detaylarının sızdırıldığı iddia edildi, System.String[]

New York merkezli araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica; Jeff Bezos, Elon Musk ve Michael Bloomberg dahil dünyanın en zengin insanlarından bazılarının vergi beyannamelerini gördüğünü yazdı.

Amerikalı milyarderlerin ne kadar az gelir vergisi ödediğini gösterdiği iddia edilen bilgiler bir haber sitesine sızdırıldı.

New York merkezli araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica; Jeff Bezos, Elon Musk ve Michael Bloomberg dahil dünyanın en zengin insanlarından bazılarının vergi beyannamelerini gördüğünü yazdı.

ProPublica, Amazon'un kurucusu ve yöneticisi Jeff Bezos'un 2007 ve 2011'de, Tesla'nın kurucusu ve yöneticisi Musk'ın ise 2018'de vergi ödemediğini iddia etti.

Beyaz Saray sözcüsü sızıntıyı "yasadışı" olarak nitelendirdi ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) ve vergi dairesinin konuyu incelediklerini açıkladı.

ProPublica, vergi beyannamelerini nasıl elde ettiğini açıklamadı.

En zengin Amerikalılardan bazıları "büyük servetlerine kıyasla çok az gelir vergisi ödüyor, hatta bazen hiçbir şey ödemiyor" ifadesini kullanan site, gelecek haftalarda daha fazla ayrıntı yayınlayacağını bildirdi.

BBC iddiaları bağımsız olarak teyit edemese de bu iddialar, ABD'de zenginlerden alınan vergi oranı ve gelir eşitsizliği hakkında artan tartışmaların olduğu bir döneme denk geldi.

ProPublica, en zengin 25 Amerikalının çoğunun ortalama çalışanlardan daha az vergi ödediğini söyledi.

Forbes dergisi tarafından toplanan verileri kullanan ProPublica, en zengin 25 Amerikalının servetinin 2014'ten 2018'e toplam 401 milyar dolar arttığını, ancak o yıllarda 13,6 milyar dolar gelir vergisi ödediklerini kaydetti.

Bazı yıllarda vergi dairesine ödeme yapmayanlar arasında hayırseverliğiyle tanınan iş insanı George Soros'un da adı geçiyor.

Soros'un ekibi BBC'nin açıklama talebini yanıtsız bıraktı ancak ProPublica'ya yaptığı yazılı açıklamada, Soros'un yatırımlarındaki kayıplar nedeniyle bazı yıllar vergi borcu çıkmadığını söyledi.

Açıklamada ayrıca, Soros'un uzun süredir en zengin Amerikalılardan daha yüksek vergi alınmasını desteklediğine dikkat çekildi.

ABD Başkanı Joe Biden, gelir adaletsizliğini dengeleme ve devasa altyapı yatırım projesine gelir toplama misyonunun bir parçası olarak en varlıklı Amerikalıların vergilerini artırma sözü vermişti.

Biden, zenginlerden alınan vergi oranını yükseltmek, yüksek gelirlilerin yatırımlardan elde ettiği vergiyi ikiye katlamak ve miras vergisini değiştirmek istiyor.

'Kaynağın Vergi Dairesi olduğu iddiası soruşturuluyor'

Amerikan basınındaki haberlere göre, vergi detayları paylaşılan isimlerden biri olan New York'un eski belediye başkanı Michael Bloomberg, açıklamanın gizlilik ihlali doğurduğunu ve sızıntının kaynağını ortaya çıkarmak için "yasal yolları" kullanacağını söyledi.

ProPublica, daha önce ABD Vergi Dairesi'ndeki bütçe kesintilerinin, varlıklı kişiler ve büyük şirketlerden vergi toplanmasını nasıl zorlaştırdığı konusunda makaleler yayımlamıştı. Araştırmacı gazetecilik sitesi, belgelerin bu makalelere yanıt olarak sızdırıldığını açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, "gizli hükümet bilgilerinin izinsiz olarak ifşa edilmesinin" yasa dışı olduğunu söyledi.

Hazine Bakanlığı Sözcüsü Lily Adams, Reuters'a yaptığı yazılı açıklamada, konunun FBI'a, federal savcılara ve "bağımsız soruşturma yetkisine sahip olan" iki Hazine Bakanlığı çalışanına yönlendirildiğini belirtti.

ABD Vergi Dairesi yetkilisi Charles Rettig, "Belirli vergi mükellefleriyle ilgili herhangi bir şey söyleyemem. Bu makaledeki bilgilerin kaynağının Vergi Dairesi'nden geldiği iddialarıyla ilgili bir soruşturma yürütüldüğünü doğrulayabilirim" dedi.

Amerikalı milyarderlerin vergi detaylarının sızdırıldığı iddia edildi
Amerikalı milyarderlerin vergi detaylarının sızdırıldığı iddia edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Bloomberg, New York, Vergi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Amerikalı milyarderlerin vergi detaylarının sızdırıldığı iddia edildi - Son Dakika Dünya

BBC

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