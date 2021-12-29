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Amerikalı Müslüman örgütlerin çatı kuruluşlarının kongresi sona erdi - Son Dakika

Amerikalı Müslüman örgütlerin çatı kuruluşlarının kongresi sona erdi

29.12.2021 07:18
Amerikalı Müslüman örgütlerin çatı kuruluşlarının kongresi sona erdi

ABD'deki Müslüman örgütlerin çatı kuruluşlarınca bu yıl 20'incisi düzenlenen MAS-ICNA Kongresi tamamlandı.

ABD'deki Müslüman örgütlerin çatı kuruluşlarınca bu yıl 20'incisi düzenlenen MAS-ICNA Kongresi tamamlandı.

Her yıl dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslümanı bir araya getiren ve bu yıl 20'incisi düzenlenen MAS-ICNA Kongresi, geçen yıl Kovid-19 salgını dolayısıyla sanal ortamda yapılırken bu yıl ABD'nin Chicago kentinde yer alan dünyanın en büyük kongre ve fuar merkezi McCormick Place'de yüz yüze gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi gören kongrede, gençlere yönelik etkinlikler, İslam dünyasını yakından ilgilendiren toplumsal ve siyasi konu içerikli paneller ve Kur'an tilaveti gibi İslami yarışmalar düzenlendi.

Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Engin Türesin'in katıldığı kongrede Diyanet Amerika Merkezi de stant açtı.

Kongrenin gala gecesinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj binlerce katılımcının dinleyici olarak katıldığı oturumda gösterildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da aynı oturumda konuşma yaptı.

Kongrenin organizatörler kurulunda yer alan ABD Müslüman Örgütler Konseyi Başkanı Usama Cemal, kongreyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Cemal, Kovid-19 salgınının getirdiği birçok kısıtlamanın insanlarda belirli ölçüde dışarıya çıkma ve bir araya gelme hissiyatı uyandırdığını ve bunun etkisini de kongreye beklentinin çok üzerinde katılımcının gelmesiyle gördüklerini belirtti.

Cemal, kongrenin temasını "her zorluktan sonra kolaylık vardır" olarak belirlediklerini, bunun özellikle de salgının etkilerinin büyük ölçüde hissedildiği bir zamanda en ihtiyaç duyulan düşünce olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kongre'ye mesaj göndererek kendilerini onurlandırdığını vurgulayan Cemal, Erdoğan'ın özellikle de salgın dolayısıyla Müslüman toplumun dayanışmasına vurgu yapmasının son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Cemal, "Bu mesaj ümmete verilmesi gereken bir mesajdı ve tam da gerçek bir liderden beklenen bir mesajdı." diye konuştu.

Michigan eyaletinden gelen Lubna isimli katılımcı da, bu yılki kongrede gençlere yönelik yoğun programların yapılmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Lubna, kongrenin temasına yönelik ise "Her zorluktan sonra kolaylık vardır düşüncesinin tam yerinde bir tema olduğunu düşünüyorum. Zaten Müslüman olarak da bu düşüncede olmamız gerekir." dedi.

Detroit eyaletinden kongreye katılan ve Boşnak asıllı bir imam olduğunu beyan eden Arif Ruskiç ise kongrenin Müslümanlar arasındaki birliği çok iyi gösterdiğini söyledi.

Ruskiç "Bu kongre, Müslümanlar olarak kendi ülkelerimizde de nasıl birlik içinde olacağımız yönünde bir model teşkil ediyor. Müslümanlar arasında bu birliği görmek beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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