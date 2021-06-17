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Amerikalı Müslümanlardan, Hilton'a Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki otel projesini durdurma çağrısı - Son Dakika

Amerikalı Müslümanlardan, Hilton'a Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki otel projesini durdurma çağrısı

17.06.2021 04:24
Amerikalı Müslümanlardan, Hilton'a Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki otel projesini durdurma çağrısı, System.String[]

ABD'nin en büyük Müslüman sivil halklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin hükümeti tarafından yıkılan bir caminin yerine, otel inşaatı başlatmayı planlayan ABD Merkezli otel zinciri Hilton'a "projeyi durdurma" çağrısı yaptı.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil halklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin hükümeti tarafından yıkılan bir caminin yerine, otel inşaatı başlatmayı planlayan ABD Merkezli otel zinciri Hilton'a "projeyi durdurma" çağrısı yaptı.

CAIR Ulusal İcra Direktörü Nihad Awad ve CAIR araştırmacısı İsmail Allison yaptıkları yazılı açıklamada, Çin'in, Uygur Türklerine yönelik "soykırım kampanyası" kapsamında, Uygur Türklerinin kültürlerini, tarihlerini ve özellikle de İslami kimliklerini yok etmeye çalıştığını belirtti.

Açıklamada, "Hilton, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Hotan kentinde buldozerlerle yıkılan bir caminin yerine otel inşa ederek, Çin'in soykırım hedefine ulaşmasına yardım ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Uygur kültürünün silinmesine yardım etmek, soykırıma da yardım etmek demektir"

Hilton'un Çin'in şu ana kadar Uygurlulara ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik baskı politikasının farkına varması ve projeyi durdurması gerektiği belirtilen açıklamada, "Uygur halkının yok edilmesini sağlamak için, Çin kültür silme politikası yürütüyor. Camiler ve mabetler hedef alınıyor. Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü, 2017'den bu yana Sincan'da 16 bin caminin yok edildiğini ya da zarar gördüğünü belirtiyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Hilton Şirketi, yıkılan bir caminin yerine Hampton oteli dikmeye devam ederse, Çin hükümetinin Uygurlulara karşı kültür silme politikasına yardım etmiş olur. Uygur kültürünün silinmesine yardım etmek demek, soykırıma da yardım etmek demektir." görüşü paylaşıldı.

Söz konusu otel projesinin durdurulması için bir imza kampanyası başlatıldığına işaret edilen açıklamada, insan haklarına saygılı kişilere bu kampanyayı imzalama çağrısında bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Hilton, Uygur, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amerikalı Müslümanlardan, Hilton'a Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki otel projesini durdurma çağrısı - Son Dakika


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