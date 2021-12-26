Amerikalı Müslümanların en büyük toplantılarından MAS-ICNA Kongresi, Chicago'da başladı - Son Dakika

Amerikalı Müslüman çatı kuruluşlarınca bu yıl 20'ncisi düzenlenen yıllık MAS-ICNA Kongresi, Chicago'da başladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sanal ortamda düzenlenen MAS-ICNA Kongresi, bu yıl yüz yüze yapılıyor.

Dünyanın dört yanından on binlerce Müslümanı, Kuzey Amerika'nın en büyük kongre ve fuar merkezi McCormick Place'de bir araya getiren kongrenin bu yılki teması, "Zahmette Rahmet Vardır" şeklinde belirlendi.

Türkiye'nin Amerika Diyanet Merkezinin stant açarak temsil edildiği kongrede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da konuşma yapacak.

Amerikalı Müslümanların önde gelen isimlerinin konuşmaların yanı sıra birçok etkinlik ve sosyal aktivitenin yer aldığı 3 günlük kongre, salı günü kapanış oturumuyla son bulacak.