Son Dakika Haberleri: Amerikalı müzik grubu The Cars'ın solisti Ric Ocasek hayatını kaybetti
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Amerikalı müzik grubu The Cars'ın solisti Ric Ocasek hayatını kaybetti

32 dakika önce

NEW Amerikalı rock müzik grubu The Cars'ın solisti Ric Ocasek, 75 yaşında New York'taki evinde yaşamını yitirdi.

Amerikalı müzik grubu The Cars'ın solisti Ric Ocasek hayatını kaybetti, System.String[]

NEW Amerikalı rock müzik grubu The Cars'ın solisti Ric Ocasek, 75 yaşında New York'taki evinde yaşamını yitirdi.

New York Polis Teşkilatından yapılan açıklamada solist, söz yazarı ve müzisyen Ocasek'in Manhattan'daki dairesinde ölü bulunduğu belirtildi.

Açıklamada Ocasek'in ölüm nedeninin henüz bilinmediği kaydedildi.

Ocasek ve Benjamin Orr tarafından 1976'da kurulan The Cars grubu, 1970'lerin sonu ve 80'li yıllarda çıkardıkları "My Best Friend's Girl" ve "Drive" gibi şarkılarıyla üne kavuşmuştu. Grubun solisti Ocasek, birçok şarkının müziğini ve söz yazarlığını yapmıştı.

New York, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:56 Kaynak: AA
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