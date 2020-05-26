Amerikalı Novavax şirketi aşı için Bill Gates'ten 388 milyon dolar yatırım aldı - Son Dakika

Amerikalı Novavax şirketi aşı için Bill Gates'ten 388 milyon dolar yatırım aldı

ABD'de faaliyet gösteren biyoteknoloji firması Novavax, Microsoft kurucusu Bill Gates'ten koronavirüs (Covid-19) aşısı için 388 milyon dolar yatırım aldı.

Amerikalı Novavax şirketi aşı için Bill Gates'ten 388 milyon dolar yatırım aldı, System.String[]

ABD'de faaliyet gösteren biyoteknoloji firması Novavax, Microsoft kurucusu Bill Gates'ten koronavirüs (Covid-19) aşısı için 388 milyon dolar yatırım aldı. Novavax, yatırımdan sonra aşı için insan testlerine başlayacaklarını açıkladı.

ABD biyoteknoloji firması Novavax yaptığı açıklamada, insanlar üzerinde yeni bir koronavirüs aşısını test etmeye başladıklarını, Microsoft kurucusu Bill Gates tarafından kurulan bir organizasyondan büyük bir yatırım alarak aşının birinci aşama klinik çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Firma koronavirüs aşısının birinci aşamasında, insanlar üzerinde deneyeceklerini açıkladı.

AŞININ ADI 'NVX-CoV2373'

Novavax, NVX-CoV2373 adını verdikleri aşının Avustralya'da 130 sağlıklı yetişkin üzerinde test edileceğini belirtti. İlk insan testlerinin olumlu sonuç vermesi halinde, aşının ikinci aşamasına geçileceği vurgulandı. Novavax firması, ikinci aşamada dünyanın değişik yerlerinden farklı yaş gruplarında deneyleri gerçekleştirecek. Firma, ilk aşamadaki insan deneylerinin sonuçlarını Temmuz ayında elde etmeyi planlıyor.

TESTLER OLUMLU OLURSA AYNI ZAMANDA ÜRETİME GEÇİLECEK

Novavax, aşı geliştirme sürecinde Bill Gates tarafından kurulan ve Norveç'in başkenti Oslo'da faaliyet gösteren 'Salgına Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu'ndan (CEPI) yatırım aldı. Firma, CEPI'den aldığı yatırım miktarı 388 milyon dolar. CEPI Genel Müdürü Richard Hatchett "Novavax'a yaptığımız yatırım, aşının klinik gelişimine paralel olarak üretime odaklanmamızı da sağladı. Böylece aşının güvenli ve etkili olduğu kanıtlanırsa, ihtiyaç sahipleri için zaman kaybetmeden üretime geçebileceğiz" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Bill Gates, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 01:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Amerikalı Novavax şirketi aşı için Bill Gates'ten 388 milyon dolar yatırım aldı - Son Dakika Dünya

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