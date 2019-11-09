Son Dakika Haberleri: Amerikalı Rapçiyi klip çekimi için eline aldığı yılan ısırdı
Son Dakika Dünya Amerikalı Rapçiyi klip çekimi için eline aldığı yılan ısırdı

Amerikalı Rapçiyi klip çekimi için eline aldığı yılan ısırdı

7 saat önce

Lil Pump sahne ismiyle tanınan ABD'li rapçi Gazzy Garcia, klip çekimlerinde elinde tuttuğu yılan tarafından ısırıldı.

Amerikalı Rapçiyi klip çekimi için eline aldığı yılan ısırdı, System.String[]

Lil Pump sahne ismiyle tanınan ABD'li rapçi Gazzy Garcia, klip çekimlerinde elinde tuttuğu yılan tarafından ısırıldı.

Garcia'nın Perşembe akşamı yaptığı klip çekimleri sırasında eline aldığı yılan, kısa bir süre sonra kendisine saldırdı. Lil Pump'ın resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, çekimler için sete getirilen yılanı tutan Garcia'nın saniyeler içinde yılan tarafından ısırıldığı görüldü. Elindeki yılanı fırlatan Garcia'nın daha sonra kameraya yaklaşıp yılanın ısırdığı elini gösterdiği görüldü. Görevlinin elindeki yılanın, bu sırada kendisini görüntülemeye çalışan başka bir kişiye daha saldırmaya çalıştığı görüldü. Yılanın zehirsiz olduğu ve Garcia'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:01 Kaynak: DHA
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