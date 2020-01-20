Amerikalı şarkıcı David Olney son nefesini sahnede verdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Amerikalı şarkıcı David Olney son nefesini sahnede verdi - Son Dakika Dünya

Amerikalı şarkıcı David Olney son nefesini sahnede verdi

6 saat önce

Amerikalı şarkıcı David Olney son nefesini sahnede verdi

Amerikalı şarkıcı David Olney son nefesini sahnede verdi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde konser veren Amerikalı sanatçı David Olney son nefesini sahnede verdi. Konser sırasında bir ara sesi kesilen ve başı öne düşen sanatçının yaşamını yitirdiği açıklandı.


Sanatçı hareket etmeden bir süre durduktan sonra etrafındakiler tarafından yere yatırıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:47 
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