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Amerikalı şarkıcı David Olney son nefesini sahnede verdi
6 saat önce
Amerikalı şarkıcı David Olney son nefesini sahnede verdi
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde konser veren Amerikalı sanatçı David Olney son nefesini sahnede verdi. Konser sırasında bir ara sesi kesilen ve başı öne düşen sanatçının yaşamını yitirdiği açıklandı.
Sanatçı hareket etmeden bir süre durduktan sonra etrafındakiler tarafından yere yatırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:47
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