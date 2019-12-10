Son Dakika Haberleri: Amerikalı sosyal medya fenomeni 14 yıl hapse mahkum edildi
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Amerikalı sosyal medya fenomeni 14 yıl hapse mahkum edildi

7 saat önce

Sosyal medya platformlarında 1 milyonu aşkın takipçisi olan ABD'li influencer, başka bir kişiye ait web sitesi adresini zorla ele geçirmek ve tehdit suçlamasıyla 14 yıl hapse mahkum edildi

Amerikalı sosyal medya fenomeni 14 yıl hapse mahkum edildi, System.String[]

Sosyal medya platformlarında 1 milyonu aşkın takipçisi olan ABD'li influencer, başka bir kişiye ait web sitesi adresini zorla ele geçirmek ve tehdit suçlamasıyla 14 yıl hapse mahkum edildi.


Rossi Lorathio Adams II adlı internet fenomeni 2015 yılında State Snaps adlı bir marka patenti aldı. Instagram ve Snapchat gibi platformlarda çeşitli video ve fotoğraflar paylaşan 27 yaşındaki Adams, birçok takipçisinin "Do It For The State" (Bunu ülken için yap) sloganını kullandığını görünce bu isimle bir internet sitesi adresi almak istedi. Ancak doitforthestate.com adresi daha önce ismi bilinmeyen başka bir kişi tarafından satın alınmıştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Instagram, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:31 
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