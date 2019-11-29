Amerikalı tırmanışçı Gobright, Meksika'da dağda düşerek hayatını kaybetti

Amerikalı ünlü kaya tırmanışçısı Brad Gobright, Meksika'nın kuzeyinde tırmandığı dağdan düşerek hayatını kaybetti.

The Guardian'daki habere göre, yetkililer, 31 yaşındaki Gobright'ın Monterrey kenti yakınındaki El Potrero Chico bölgesinde tırmandığı dağdan inişe geçtiği sırada yaklaşık 300 metre düştükten sonra yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Tırmanış arkadaşı Aidan Jacobson, yaptığı açıklamada, Gobright ve kendisinin inişe geçtikleri sırada iplerinde bir problem olduğunu ve düşmeye başladıklarını söyledi.

Şans eseri kendisinin kayanın kenarındaki çalılıklara takıldığını ve yaralı olarak kurtulduğunu belirten Jacobson, ne yazık ki arkadaşının yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Ünlü tırmanışçı Alex Honnold, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, çok iyi bir kalbe ve ruha sahip Gobright için çok üzüldüğünü kaydederek, "Dağcılık dünyası gerçek bir ışık kaybetti." ifadesini kullandı.