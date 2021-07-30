New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 azalışla 35.028,29 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,59 düşüşle 4.393,10 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,88 azalarak 14.647,9 puan oldu.

Dün açıklanan büyüme verisinin piyasa beklentilerini karşılamamasına rağmen yükseliş gösteren endeksler, bugün açılışta teknoloji hisselerinin önderliğinde negatif bir seyir izledi.

Teknoloji hisselerindeki düşüşte Amerikalı e-ticaret devi Amazon'un ikinci çeyrek gelirinin beklentilerin altına kalması ve şirketin satışlarının gelecek çeyreklerde yavaşlayacağı beklentisi etkili oldu.

Amazon'un dün açıklanan bilançosuna göre, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 artarak 113,1 milyar dolara yükselmişti. Bu dönemde gösterdiği yükselişe rağmen piyasa beklentilerinin gerisinde kalan şirketin gelirinin ikinci çeyrekte 115,2 milyar doları bulması öngörülüyordu.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan kişisel tüketim harcamaları verisi piyasalardaki enflasyon endişelerini yeniden artırdı.

ABD Ticaret Bakanlığı verilere göre, ülkede kişisel gelirler haziranda beklentilerin aksine aylık yüzde 0,1 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 1 artarak beklentileri geride bıraktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemleri hesaplama dışı tutulan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,5 arttı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde yaşanan yıllık artış Temmuz 1991'den bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu.

Ayrıca, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in varlık alımlarının azaltılmasına sonbaharda başlaması gerektiğini belirterek, alımların azaltılmasının gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlanması gerektiğini ifade etti. Bullard, varlık alımlarının 2022 başında tamamlanmasının aynı yıl gerekmesi halinde bir faiz artırımına imkan sunabileceğini kaydetti.