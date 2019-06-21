Son Dakika Haberleri: Amerikalı turistin çantasını gasbeden şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Amerikalı turistin çantasını gasbeden şüpheli yakalandı

1 saat önce

Antalya'da Amerikalı turistin çantasını gasbeden şüpheli gözaltına alındı.

Amerikalı turistin çantasını gasbeden şüpheli yakalandı, System.String[]
Antalya'da Amerikalı turistin çantasını gasbeden şüpheli gözaltına alındı.
Eşi ve iki kızı ile Antalya'ya tatile gelen Danita Sawhney (42), Deniz Mahallesi'nde yürüyüş yaptığı sırada boynuna asılı olan çantası bir kişi tarafından gasbedildi.
Sawhney, çantasını vermek istemediği sırada yaşanan arbedede yere düşerek sürüklendi.
Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan Sawhney, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi atına alındı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin daha önce de benzer suçlardan sabıkası bulunan T.P. olduğunu tespit etti.
Şüpheli, Kepez ilçesindeki evinde gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:54 Kaynak: AA
Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Farkında olmadan öldürmüşüm' diyen kocaya müebbet hapis! İstanbul seçmeni tatilden dönmeye başladı Son dakika! Devlet Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubu hakkında ilk açıklama Son dakika! Sağlıkta zorunlu hizmet süresi düşürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 17:10:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amerikalı turistin çantasını gasbeden şüpheli yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]