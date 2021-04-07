ABD TUR OPERATÖRLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI TERRY DALE: AMERİKALI TURİSTLER AŞI OLUP TÜRKİYE'YE GELECEK - Son Dakika

ABD TUR OPERATÖRLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI TERRY DALE: AMERİKALI TURİSTLER AŞI OLUP TÜRKİYE'YE GELECEK

07.04.2021 11:18
ABD TUR OPERATÖRLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI TERRY DALE: AMERİKALI TURİSTLER AŞI OLUP TÜRKİYE'YE GELECEK, System.String[]

ABD Tur Operatörleri Birliği Başkanı Terry Dale,"Amerikalı turistler, pandemide öncelikle ülke içinde seyahat ettiler.

ABD Tur Operatörleri Birliği Başkanı Terry Dale,

"Amerikalı turistler, pandemide öncelikle ülke içinde seyahat ettiler. Ama bir anket yaptık, 'Aşı olduktan sonra nereye gitmek istersiniz' diye. Sonucu Türkiye ve Yunanistan çıktı. Yani Amerikalı turistler, aşı olduktan sonra en fazla Türkiye ve Yunanistan'a gitmek istiyorlar"

- İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz,

"Dünya tarihine baktığımızda sağlık anlamında da büyük salgınlar ve büyük ölüm vakaları var. Hatta tarihteki ölüm vakalarıyla mukayese ettiğimizde bundan çok çok büyük sayılarla karşı karşıyayız. Ben bu krizin de aşılacağına inanıyorum"

Gülseli KENARLI- Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, KORONAVİRÜS salgını devam ederken, Mayıs ayına kadar aşılama işlemini bitirmeyi planlayan ABD'de yapılan bir araştırma Amerikalı turistlerin, Türkiye'ye gelmek için gün saydığını ortaya çıkardı.  52 milyon katılımcının yer aldığı ankete göre, aşı yaptırır yaptırmaz seyahate çıkacağını söyleyen Amerikalılar, ilk gitmek istedikleri yerin Türkiye olduğunu bildirdi. DHA'ya konuşan ABD Tur Operatörleri Birliği Başkanı Terry Dale, "Amerikalı turistler, aşı olduktan sonra en fazla Türkiye ve Yunanistan'a gitmek istiyorlar" dedi.

1 yılı aşkın süredir dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, en çok turizm sektörünü etkiledi. Turizm otoriteleri, sektörün dünya genelinde son 1 yılda yüzde 75 oranında kayıp yaşadığını belirtiyor. Aşı, sektör ve eve kapanmak zorunda kalan gezginler ile turistler için umut oldu. ABD Tur Operatörleri Birliği'nin 52 milyon kişinin katılımıyla yaptığı anket de 52 milyon Amerikalının aşı yaptırır yaptırmaz seyahate çıkacağını ortaya koydu. Ankete katılanların ilk önce gitmek istediği ülkelerin başında ise, Türkiye ve Yunanistan geldi.

ÇALIŞTAYDA MASAYA YATIRILDI

Uluslararası Turizm Çalıştayı, "Workshop Travel Shop",  Bahçelievler'de bir otelde gerçekleştirildi. Çalıştaya, İstanbul İl Kültür Müdür Coşkun Yılmaz, İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı Yalçın Aydın, Amerika Tur Operatörleri Başkanı Terry Dale, Uluslararası Ekoturizm Derneği Başkanı Jon Bruno, Uluslararası Gastronomi Seyahatleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Roberta Garibaldi ve Travel Shop Turkey Başkanı  Murtaza Kalende katıldı. Çalıştayda, pandemi döneminin turizm sektörüne etkileri ve yeni dönem planlamaları ele alındı.

"AMERİKALILARI TÜRKİYE'YE YOLLAMAKTAN ÇOK MUTLU OLACAĞIZ"Çalıştaya katılan ABD Tur Operatörleri Birliği Başkanı Terry Dale, Amerika'nın Mayıs ayının sonuna kadar aşılamayı bitirmeyi planladığını anlatarak, "Sonrasında milyonlarca turist seyahate çıkacak" dedi. Dale, Amerikalıların en çok Türkiye ve Yunanistan'a gitmek istediğini vurgulayarak, "Amerikalı turistler, pandemide öncelikle ülke içinde seyahat ettiler. Ama bir anket yaptık, 'Aşı olduktan sonra nereye gitmek istersiniz' diye. Sonucu Türkiye ve Yunanistan çıktı. Yani Amerikalı turistler, aşı olduktan sonra en fazla Türkiye ve Yunanistan'a gitmek istiyorlar. Ben iyimserim, biz seyahat acenteleri olarak da Amerikalıları Türkiye'ye yollamaktan çok mutlu olacağız. Amerikalılar zaten aşılamayı bekliyorlar, ankete katılan 52 milyon kişi var. Aşılama bittikten sonra da seyahate başlayacaklar, yüzde 20'si hemen aşı olduktan sonra seyahat edeceğini belirtiyor. Diğerleri de kademeli olarak seyahate çıkmaya başlayacak. Amerika'da Mayıs ayının sonuna kadar herkesin aşılanması planlanıyor. Ondan sonra da seyahatler başlayacaktır. Tam köşeyi dönüyoruz, ondan sonra yolumuz açık. Türkiye'de bir güzel yer demek yanlış olur, düzinelerce güzel yer var. Ben Türkiye'ye ilk seyahatimi 10 yıl önce yaptım, 12 gün kaldım. Her yer beni ayrı etkiledi. Bir yeri söylemek haksızlık olabilir, total olarak Türkiye'yi çok seviyoruz" dedi.

"AŞILAMANIN DA ETKİSİNİ GÖRÜRÜZ, TEDBİRLERİN DE ETKİSİNİ GÖRÜRÜZ"İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da "Dünya hakikaten büyük bir imtihandan geçiyor. Ama bu dünyanın karşılaşmış olduğu ilk büyük afet değildi. Dünya tarihine baktığımızda sağlık anlamında da büyük salgınlar ve büyük ölüm vakaları var. Hatta tarihteki ölüm vakalarıyla mukayese ettiğimizde bundan çok çok büyük sayılarla karşı karşıyayız. Ben bu krizin de aşılacağına inanıyorum. Burada temel mesele insanın ümidini kaybetmemesi, insanın belirlenen kurallara uyması. Eğer bu kurallara uyarsak hem turizm alanında hem diğer alanlarda pek çok ilerlemeyi sağlamış oluruz. Başta İstanbullular olmak üzere insanlarımızın kurallara uymasıyla yakından ilgili bir durum. Eğer kurallara uyulursa, dikkat edilirse, kolay olur. Ama kurallar ihlal edilirse her alanda olduğu gibi bu alanda da daha büyük sıkıntılar bizleri bekliyor. Aşılamanın da etkisini görürüz, tedbirlerin de etkisini görürüz. Daha yolun başındayız, hastalıkla ilgili keşifler, yeni yeni bulgular devam ediyor ama ben şuna inanıyorum; İnsanlık ümidini muhafaza ettiği, inancını muhafaza ettiği, paylaşmaya razı olduğu, iş birliğine açık olduğu sürece bir araya gelerek ve kurallara uyarak mutlaka sonuç alır. Tarih bunu bize göstermiştir. Bundan sonra da bunların yansımalarını göreceğiz" diye konuştu.

"TÜRKİYE GENELİNDE TURİST ARTIŞI BEKLENTİSİ YÜZDE 25"

Travel Shop Turkey Başkanı ve tur operatörü Murtaza Kalender ise, şunları kaydetti: "Türkiye'de sadece lüks segment otellerin doluluk oranı yüzde 70. Ama üç, dört yıldız otellere ve daha altına baktığımızda bir çoğu maalesef kapalı. Amacımız çalıştay gibi çalışmalarla hem algıyı kırmak hem dünyada seyahat edilebilirliği göstermek, Türkiye seyahat edilebilir, güvenli bir ülke. Güvelik sertifikasıyla, sosyal mesafesiyle, hijyeniyle gezilebilir ülke algısını tüm dünyada duyurmak amacımız. Ramazan bayramında hemen sonra yavaş yavaş ivme kazanarak, Eylül ayında da normale dönmesini bekliyoruz, özellikle aşıların tamamlanmasından sonra. Umut ediyorum 2022'den sonra maske takmayacağız, artık insanlar güvenli bir şekilde seyahat edecek, tüm paydaşlarımız ve meslektaşlarımızla artık mutlu bir nefes alacağız. İstanbul bu anlamda en şanslı illerimizden, çünkü çok güzel 5 yıldızlı, marka otellerimiz var. Uluslararası düzeyde tecrübeli kadrolarımız var, personellerimiz var ve Türk Hava Yolları gibi uluslararası bir markamız var. Türkiye uçuş noktasında birleştiği için İstanbul'u diğere illere göre Antalya haricinde en hızlı toparlanacak yer olarak görüyorum. Bu yaz geçen seneye oranla yüzde 25-35 arasında İstanbul'da artış bekliyorum, Antalya da yüzde 50'nin üzerine çıkabilir, komple Türkiye'yi baz aldığımızda yüzde 25 civarında turist artışı kazanılacağını düşünüyorum."

ABD TUR OPERATÖRLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI TERRY DALE: AMERİKALI TURİSTLER AŞI OLUP TÜRKİYE'YE GELECEK
ABD TUR OPERATÖRLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI TERRY DALE: AMERİKALI TURİSTLER AŞI OLUP TÜRKİYE'YE GELECEK
ABD TUR OPERATÖRLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI TERRY DALE: AMERİKALI TURİSTLER AŞI OLUP TÜRKİYE'YE GELECEK
ABD TUR OPERATÖRLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI TERRY DALE: AMERİKALI TURİSTLER AŞI OLUP TÜRKİYE'YE GELECEK
ABD TUR OPERATÖRLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI TERRY DALE: AMERİKALI TURİSTLER AŞI OLUP TÜRKİYE'YE GELECEK
ABD TUR OPERATÖRLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI TERRY DALE: AMERİKALI TURİSTLER AŞI OLUP TÜRKİYE'YE GELECEK
ABD TUR OPERATÖRLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI TERRY DALE: AMERİKALI TURİSTLER AŞI OLUP TÜRKİYE'YE GELECEK
ABD TUR OPERATÖRLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI TERRY DALE: AMERİKALI TURİSTLER AŞI OLUP TÜRKİYE'YE GELECEK
ABD TUR OPERATÖRLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI TERRY DALE: AMERİKALI TURİSTLER AŞI OLUP TÜRKİYE'YE GELECEK
ABD TUR OPERATÖRLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI TERRY DALE: AMERİKALI TURİSTLER AŞI OLUP TÜRKİYE'YE GELECEK
ABD TUR OPERATÖRLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI TERRY DALE: AMERİKALI TURİSTLER AŞI OLUP TÜRKİYE'YE GELECEK
ABD TUR OPERATÖRLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI TERRY DALE: AMERİKALI TURİSTLER AŞI OLUP TÜRKİYE'YE GELECEK

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD TUR OPERATÖRLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI TERRY DALE: AMERİKALI TURİSTLER AŞI OLUP TÜRKİYE'YE GELECEK - Son Dakika


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