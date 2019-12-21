Amerikalı uzman, canlı yayında stüdyodan kovuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amerikalı uzman, canlı yayında stüdyodan kovuldu - Son Dakika

Amerikalı uzman, canlı yayında stüdyodan kovuldu

6 saat önce

Amerikalı uzman, canlı yayında stüdyodan kovulduDeniz Berktay, (DHA)- ABD'li siyaset uzmanı Greg Weiner, Rusya devlet televizyon kanalı 'Rossiya-1'de canlı olarak yayınlanan programda stüdyodan kovuldu.

Amerikalı uzman, canlı yayında stüdyodan kovuldu

Deniz Berktay, (DHA)- ABD'li siyaset uzmanı Greg Weiner, Rusya devlet televizyon kanalı 'Rossiya-1'de canlı olarak yayınlanan programda stüdyodan kovuldu.

'Rossiya-1' televizyon kanalında Dmitri Kulikov'un sunduğu 'Kim Karşı' adlı programda Kulikov ile, program konuğu ABD'li uzman Greg Weiner arasında tartışma çıktı. Kulikov'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde St. Petersburg'da Ukrayna Muhalefet liderlerinden Viktor Medvedçuk ile yaptıkları görüşmenin fotoğrafını göstermesi üzerine Weiner, fotoğrafta görünen görüşmenin yapıldığı yere dikkat çekerek, Putin'in Medvedçuk ile ancak koridor gibi bir yerde ayaküstü görüşmeyi kabul ettiğini söyledi ve bu görüşmeyi, 'koridor görüşmesi' olarak nitelendirdi. Buna tepki gösteren Kulikov, Weiner'a, 'sefil esprilerini kendisine saklaması' çağrısında bulundu.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kulikov, ABD'li uzmanı 'pislik' olarak nitelendirdi ve stüdyodan kovmak istediğini söyledi. Bunun üzerine ABD'li uzman, stüdyoyu terk etti.

Amerikalı uzman, canlı yayında stüdyodan kovuldu

Amerika Birleşik Devletleri, Siyaset, Rusya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Buz hokeyi maçında antrenör çocukları dövdü... o anlar kamerada
Türkiye'ye yaptırım kararı alan ABD'den kafa karıştıran açıklama: Türkiye'nin yetenekli bir ordusu var Trabzonspor, Badou Ndiaye ile anlaştı Son dakika: ABD'den Türkiye-Libya anlaşmasına dair açıklama: Endişe duyuyoruz

Son Dakika Haberleri
20:00 Eğitimde sıkılan biber gazı, yurttaki öğrencileri hastanelik etti - Son Dakika
19:59 Yabancı gelinler en iyi Türk kahvesini yapmak için yarıştı - Son Dakika
19:58 Ayrılıkçı Katalanlar, bağımsızlık hedefinden vazgeçmiyor - Son Dakika
19:55 Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
19:47 Hasbeyler Köyü'nde devlet millet iş birliğinin en güzel örneği sergileniyor - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 20:03:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Amerikalı uzman, canlı yayında stüdyodan kovuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]