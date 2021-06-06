Amerikalı uzman Hemşinli arıcılarla bir araya geldi - Son Dakika

Hemşin Yaşam Derneği, Amerikalı doğal arıcılık araştırma uzmanı Debra Roberts'in Hemşinli arıcılarla bir araya gelerek arıcıkla ilgili kendi pratiklerini anlattığı bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, derneğin, 2020 yılından beri Türkiye'nin Canı Programı kapsamında Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) desteklediği "Kovan Ruhu Projesi"ni yürüttüğü belirtildi.

Proje kapsamında Hemşin'in kadim ırkı Kafkas arısı ve geleneksel bir üretim yöntemi olan kara kovan arıcılığını desteklemek için çalışmalar yapıldığı ifade edilen açıklamada, üretim havzalarını yeniden canlandırarak vadide kara kovancılığın gelişmesi için hem arıcıların hem de arıcılık yapmak isteyenlerin teşvik edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yereldeki arıcılara farklı bir bakış açısı kazandırmak için Türkiye'yi ziyaret eden ve Hemşin'deki kadim üretim havzalarına hayran kalan doğal arıcılık araştırma uzmanı Debra Roberts'in hem Amerika'daki pratikleri hem de kendi pratiklerini arıcılara anlattığı belirtildi.

Açıklamada, Roberts'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Dünyanın her yerinde olmasa da pek çok yerinde ve Türkiye'de arıcılık eğitimi verdim. Türkiye arıcılık konusunda inanılmaz bir ülke. Hemşin ise arıcılık konusunda çok özel bir bölge. Burada çok bal arısı ve çok bitki çeşitliliği var. Bazı bitkiler yaşadığım yer, Kuzey Carolina eyaletinde de var ancak bazılarını ilk defa burada görüyorum. Arılar burada komar (orman gülü) olarak adlandırılan çiçeğe giderken, Kuzey Carolina'da bu çiçeği tercih etmiyorlarmış. Komar ve kestane çiçeği karışımından elde edilen bal bana çok büyüleyici geliyor."