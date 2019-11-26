Son Dakika Haberleri: Amerikalı yargıç: Kimse kanunlardan üstün değil, Beyaz Saray'ın eski avukatı ifade vermeli
Son Dakika Dünya Amerikalı yargıç: Kimse kanunlardan üstün değil, Beyaz Saray'ın eski avukatı ifade vermeli - Son Dakika Dünya

Amerikalı yargıç: Kimse kanunlardan üstün değil, Beyaz Saray'ın eski avukatı ifade vermeli

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, Beyaz Saray'ın eski avukatlarından Don McGahn'ın ifade vermesinin zorunlu olduğuna hükmedildi.

Amerikalı yargıç: Kimse kanunlardan üstün değil, Beyaz Saray'ın eski avukatı ifade vermeli, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın azledilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, Beyaz Saray'ın eski avukatlarından Don McGahn'ın ifade vermesinin zorunlu olduğuna hükmedildi.


Kararı veren federal yargıç Ketanji Brown Jackson, Beyaz Saray yetkililerinin dokunulmazlığı olduğu yönündeki tartışmalara da "Kimse hukuktan üstün değildir" yanıtını verdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:39 
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