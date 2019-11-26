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Amerikalı yargıç: Kimse kanunlardan üstün değil, Beyaz Saray'ın eski avukatı ifade vermeli
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, Beyaz Saray'ın eski avukatlarından Don McGahn'ın ifade vermesinin zorunlu olduğuna hükmedildi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın azledilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, Beyaz Saray'ın eski avukatlarından Don McGahn'ın ifade vermesinin zorunlu olduğuna hükmedildi.
Kararı veren federal yargıç Ketanji Brown Jackson, Beyaz Saray yetkililerinin dokunulmazlığı olduğu yönündeki tartışmalara da "Kimse hukuktan üstün değildir" yanıtını verdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:39
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