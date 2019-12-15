Amerikalı yatırımcılar gözünü Trabzon emlak ve inşaat piyasasına dikti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Amerikalı yatırımcılar gözünü Trabzon emlak ve inşaat piyasasına dikti - Son Dakika Ekonomi

Amerikalı yatırımcılar gözünü Trabzon emlak ve inşaat piyasasına dikti

6 saat önce

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, bütün dünya ülkelerini yatırım yapmak için Trabzon'a çekmek istediklerini belirterek, "Türkiye dünyadaki jeopolitik konumu itibari ile Ortadoğu, Asya Pazarının, Avrupa pazarına rahatlıkla ulaşabiliyor.

Amerikalı yatırımcılar gözünü Trabzon emlak ve inşaat piyasasına dikti, System.String[]

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, bütün dünya ülkelerini yatırım yapmak için Trabzon'a çekmek istediklerini belirterek, "Türkiye dünyadaki jeopolitik konumu itibari ile Ortadoğu, Asya Pazarının, Avrupa pazarına rahatlıkla ulaşabiliyor. Bu çerçevede arzu ederiz ki Amerika ile de bir pazar oluşturup iş sirkülasyonunu birlikte sağlamaktır" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Roy Perrin, Amerika Birleşik Devletleri Ekonomi Diplomatı Tobin H. Nelson Amerika Büyükelçiliği Ekonomi Danışmanı Volkan Sezgin, Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odasına ziyarette bulunarak, inşaat sektörü hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaret ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, "Trabzon ve özellikle bölgemizde inşaat ve turizm anlamında potansiyelimiz olduğundan yabancı yatırımcıların olduğu gibi Amerikalı yabancıları da bölgemize bekliyoruz. Ortadoğu ülkeleri ülkemizde özellikle bölgemizde ciddi anlamda yatırım yaptıkları için sadece bu bölgeye bağlı kalmak değil bütün dünya ülkelerinin ülkemize ve bölgemize çekmeyi arzu ediyoruz. Bu tür görüşmelerin yapılan istişarelerin ülkeler arası daha fazla iş oluşması bizlerin ziyadesi ile mutlu edecektir" dedi.


Amerikalı yatırımcılara gayrimenkul projelerini tanıttıklarını dile getiren Taflan, "Yatırım fırsatların çeşitlenmesinin birden fazla sektörde özellikle ilişkilerimiz büyüterek birlikte iş yapmak bu toplantıların fırsat olduğunu düşünüyorum. Türkiye dünyadaki jeopolitik konumu itibari ile Ortadoğu, Asya Pazarının, Avrupa pazarına rahatlıkla ulaşabiliyor. Bu çerçevede arzu ederiz ki Amerika ile de bir pazar oluşturup iş sirkülasyonunu birlikte sağlamaktır. Türkiye olarak yatırım çekmede istekli olduğumuz ve diğer organizasyonların burada da daha fazla yatırım görmek için çaba sarf etmemiz gerekmektedir. Geçen dönem Amerika'da gerçekleştirdiğimiz ve 56 ülkenin katılımı ile yapılan toplantı ve fuarda Amerika'daki ve diğer ülkelerde katılan meslektaşlarımıza gayrimenkul projelerini tanıtarak yatırım yapmaları anlamında projeler sunduk. Amerikalı yatırımcılar Türkiye'de iş yapmaktan dolayı memnun olduklarını ortak çalışabilecek oldukları bir çok alanın bulunduğunu dile getirdiler. Türk ve Amerikan firmalarının birlikte çalışmalarını hedefleyerek ticari ilişkilerin yüksek düzeyde olmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Amerika Birleşik Devletleri, Trabzon, Taflan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:39 Kaynak: İHA
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