Amerikalı yüzlerce atlet "Tough Mudder" koşusunda ter döktü - NEW
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Etkinlikten ve parkurlardan görüntüler NEW JERSEY - Amerika'nın New Jersey eyaletinde düzenlenen, dünyanın en zor koşusu olduğu kabul edilen yarışmaya birçok sporcu cumartesi sabahı mücadele için Englishtown'a akın etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:46 Kaynak: AA
Etkinlikten ve parkurlardan görüntüler NEW JERSEY - Amerika'nın New Jersey eyaletinde düzenlenen, dünyanın en zor koşusu olduğu kabul edilen yarışmaya birçok sporcu cumartesi sabahı mücadele için Englishtown'a akın etti. Eski bir terörle mücadele görevlisi tarafından kurulan "Tough Mudder" etkinliğinde sporcular, zorlu ve çamurlu birçok parkurda dayanıklılıklarını test etti.
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