Son Dakika Haberleri: Amerikalı yüzlerce atlet "Tough Mudder" koşusunda ter döktü - NEW
Son Dakika Güncel Amerikalı yüzlerce atlet 'Tough Mudder' koşusunda ter döktü - NEW

Amerikalı yüzlerce atlet "Tough Mudder" koşusunda ter döktü - NEW

39 dakika önce

Etkinlikten ve parkurlardan görüntüler NEW JERSEY - Amerika'nın New Jersey eyaletinde düzenlenen, dünyanın en zor koşusu olduğu kabul edilen yarışmaya birçok sporcu cumartesi sabahı mücadele için Englishtown'a akın etti.

Etkinlikten ve parkurlardan görüntüler NEW JERSEY - Amerika'nın New Jersey eyaletinde düzenlenen, dünyanın en zor koşusu olduğu kabul edilen yarışmaya birçok sporcu cumartesi sabahı mücadele için Englishtown'a akın etti. Eski bir terörle mücadele görevlisi tarafından kurulan "Tough Mudder" etkinliğinde sporcular, zorlu ve çamurlu birçok parkurda dayanıklılıklarını test etti.

Amerikalı yüzlerce atlet Tough Mudder koşusunda ter döktü - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:46 Kaynak: AA
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